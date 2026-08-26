Manacor decreta medidas de ahorro de agua para hacer frente a la alerta por sequía

Archivo - Riego de jardines - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor ha adoptado medidas de ahorro de agua con el objetivo de reducir el consumo y evitar que el estado de los recursos hídricos, especialmente de los acuíferos, continúe empeorando.

Según ha señalado el Consistorio en un comunicado, la unidad de demanda Manacor-Felanitx ha pasado de una situación de prealerta a alerta, lo que ha motivado la adopción de medidas específicas y recomendaciones para la ciudadanía.

En concreto, el Ayuntamiento pedirá a las empresas gestoras del servicio de suministro de agua que refuercen la vigilancia sobre el consumo y detecten posibles usos abusivos o excesivos.

En estos casos, las empresas gestoras tendrán que comunicar la situación a los usuarios identificados e informarlos de la necesidad de hacer un uso responsable del agua, así como de las buenas prácticas que permitan reducir el consumo.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a hacer un uso responsable del agua y evitar cualquier consumo innecesario. En el caso de las viviendas con piscina, se recomienda mantenerla cubierta cuando no se utilice, para reducir las pérdidas de agua por evaporación.

También se aconseja a los propietarios de jardines con hierba que los sustituyan progresivamente por otras especies más adaptadas al clima mediterráneo.

En el caso de los comercios y las industrias, se recomienda revisar las instalaciones para detectar y reparar posibles pérdidas de agua. A las comunidades de propietarios, se aconseja que avancen hacia los contadores individuales.

RESTRICCIONES EN ESPACIOS MUNICIPALES

Una de las cuestiones fundamentales, ha indicado el Ayuntamiento, es la instalación de contadores individuales en las viviendas, puesto que permiten conocer y ajustar el consumo real de cada domicilio y, a su vez, asignar este consumo correctamente en la nueva propuesta de tarifas progresivas.

En los espacios públicos, el gobierno municipal ha trabajado durante los últimos años para reducir el consumo. Así, se ha eliminado aproximadamente el 85 por ciento de la superficie de hierba de los jardines y espacios públicos, que se ha sustituido por otras especies autóctonas.

Con la entrada en situación de alerta, se ha restringido el uso de agua de consumo humano para regar las zonas de hierba municipal y, en las playas, se ha ordenado reducir la limpieza viaria con agua al mínimo estrictamente necesario.

El Ayuntamiento también ha destacado la aplicación de tarifas progresivas en función del consumo, un sistema aprobado por el pleno municipal con el objetivo de combatir los consumos excesivos, especialmente en situaciones de alerta o emergencia por sequía.

Finalmente, ha apostado por mantener la coordinación entre los municipios que comparten los mismos recursos hídricos, así como con el Govern para hacer un seguimiento de la evolución de la situación y adaptar las medidas municipales al estado de los recursos hídricos.