La manifestación por el 8M de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca discurrirá bajo el lema 'Lo volveremos a hacer' - COORDINADORA TRANSFEMINISTA DE MALLORCA

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M, de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca discurrirá bajo el lema 'Lo volveremos a hacer, más feministas que nunca'.

La manifestación tendrá lugar el próximo 8 de marzo y saldrá a las 18.00 horas desde la plaza de Espanya de Palma, según han informado las organizadoras en un comunicado.

Recorrerá la calle Sant Miquel, la plaza Major y la calle Colom para finalizar en la plaza de Cort, donde se llevará a cabo la lectura de un manifiesto.

La portavoz de la coordinadora, Marta Serrano, ha explicado que el lema es "una declaración de intenciones y un mensaje claro: si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer".

"Vivimos un contexto de retrocesos de derechos sociales y de auge de discursos reaccionarios que ponen en cuestión las conquistas del movimiento feminista, pero la respuesta no puede ser el miedo, sino más organización y más movilización", ha sostenido.

Serrano ha defendido un feminismo de clase y antirracista que ponga en el centro la justicia social y la igualdad real. Así, entre sus principales reivindicaciones estará la regularización de migrantes, la derogación de la ley de extranjería, la garantía efectiva del derecho al aborto o la defensa de servicios públicos universales y de calidad.

"La precariedad tiene rostro de mujer, y sin derechos sociales no hay emancipación posible. Necesitamos políticas que mejoren las condiciones materiales de las clases populares y que garanticen derechos para todas. Sin derechos para todas, no hay derechos para nadie", ha subrayado.