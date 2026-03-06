Las manifestaciones del 8M y la carrera popular PalmaDona provocarán afectaciones de tráfico y desvíos en la EMT

Archivo - Un grupo de personas en una manifestación por el 8M - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las manifestaciones convocadas este domingo en Palma con motivo del Día Internacional de la Mujer y la carrera popular PalmaDona provocarán afectaciones al tráfico y la movilidad, según ha informado este viernes el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, la Policía Local ha programado afectaciones a la circulación de vehículos. En cuanto a las marchas del 8M, la primera manifestación, organizada por el Moviment Feminista de Mallorca, comenzará a las 12.00 horas en plaza España.

Desde allí avanzará por Porta Pintada, Sant Miquel, plaza Mayor, Marquès del Palmer, Colom, Palau Reial, Conqueridor y finalizará en paseo del Born.

Durante el paso de la marcha se producirán afectaciones de tráfico en todas las calles del recorrido y en sus accesos.

Por la tarde tendrá lugar la segunda convocatoria, convocada por la Coordinadora Transfeminista, entre las 18.30 y las 21.00 horas. El itinerario será similar al de la mañana en su primer tramo. Partirá de plaza España y continuará por Porta Pintada, Sant Miquel, plaza Mayor, Marquès del Palmer, Colom y finalizará en plaza de Cort.

Además, durante la celebración de ambos actos se cerrará el tráfico en sentido subida desde el carrer del Conqueridor hacia la plaza de Cort.

CARRERA POPULAR PALMADONA

Por otra parte, con motivo de la novena carrera popular PalmaDona, se prevén diversas afectaciones a la circulación en camino de Jesús, tramo que estará cerrado entre Andreu Torrens y la rotonda del cementerio; la calle Salvador Dalí, cerrada en dirección al cementerio desde la rotonda de la Policlínica Miramar; y la calle Uruguai, cerrada en dirección a General Riera desde la rotonda del cementerio.

En cuanto a los estacionamientos, la salida hacia el camino de Jesús del aparcamiento de Sa Riera permanecerá cerrada durante la jornada de la carrera.

DESVÍOS EN LA EMT

Los diferentes actos del domingo provocarán igualmente desvíos en varias líneas de la EMT. A partir de las 10.00 y hasta las 14.00 hores aproximadamente, las líneas 9 (Palma - SonEspanyol_UIB) y 29 (Son Espases - Pl. Progrés) circularán desviadas.

La L9 en sentido Son Espanyol/UIB circulará por Comte Sallent, General Riera, Uruguai, rotonda cementerio, camino de Jesús y ruta normal.

En sentido plaza de España, desde la rotonda de Establiments, irá hacia General Riera, Antoni Marquès y luego seguirá su ruta normal.

La L29, en sentido Son Espases circulará por Salvador Dalí, rotonda cementerio, camino de Jesús, autopista y Son Espases. En sentido plaza Progrés circulará por su ruta normal.

Durante el tiempo que dure el desvío, quedarán sin servicio para estas líneas las paradas 757, 758, 708, 1002, 755, 756, 914, 994, 497, 498, 499, 621 y 500.