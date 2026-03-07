Manifestaciones por el 8M en Palma: el feminismo marcha por separado pero hace un frente común a la extrema derecha

Archivo - Una activista en una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2022, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El feminismo volverá a manifestarse por separado en Palma en un Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará este domingo 8 de marzo, marcado por el rechazo compartido a la extrema derecha.

La primera movilización, convocada por el Moviment Feminista de Mallorca bajo el lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo', arrancará a las 12.00 horas en la plaza de Espanya y transcurrirá por las calles Sant Miquel y Conqueridor para finalizar en el Born.

"El feminismo como movimiento para la liberación de las mujeres es una lucha imprescindible; la única, de hecho, que tenemos para destruir la estructura de dominación patriarcal que sostiene esta sociedad y legitima la desigualdad entre hombres y mujeres", han reivindicado las organizadoras.

Este 8M, ha subrayado el Moviment Feminista, la movilización es "más necesaria que nunca" porque el fascismo machista y la misoginia "son una realidad que pone en peligro real los derechos conquistados".

A las 18.00 horas será el turno de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, cuya manifestación partirá también de la plaza de Espanya y recorrerá la calle Sant Miquel, la plaza Major y la calle Colom para finalizar en la plaza de Cort, donde se llevará a cabo la lectura de un manifiesto.

El lema de este año, 'Lo volveremos a hacer, más feministas que nunca', es "una declaración de intenciones y un mensaje claro: si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer".

"Vivimos un contexto de retrocesos de derechos sociales y de auge de discursos reaccionarios que ponen en cuestión las conquistas del movimiento feminista, pero la respuesta no puede ser el miedo, sino más organización y más movilización", ha explicado la portavoz de la asociación, Marta Serrano.

Para la Coordinadora Transfeminista, los avances conseguidos durante los últimos años ha generado "una reacción encabezada por la extrema derecha" que se ha traducido en un incremento de los discursos de odio, la criminalización de colectivos vulnerables y una ofensiva contra los derechos de las mujeres, los migrantes y el colectivo LGTBIQ+.

Serrano ha defendido la necesidad de un feminismo de clase y antirracista que ponga en el centro la justicia social y la igualdad real. Así, entre sus principales reivindicaciones estará la regularización de migrantes, la derogación de la ley de extranjería, la garantía efectiva del derecho al aborto o la defensa de servicios públicos universales y de calidad.

La Part Forana de Mallorca también conmemorará el 8M con diferentes actos como el homenaje a un grupo de mujeres del sector turístico que Dones de Llevant realizará a las 11.00 horas en Manacor.

Se trata del acto central esta asociación, en el que también se leerá un manifiesto y se colocará la placa 'Dones i Turisme' en el monolito de la plaza de les Perleres.

ACTOS EN MENORCA Y EIVISSA

El Día Internacional de la Mujer también se conmemorará en Eivissa bajo la tutela de las diferentes entidades que forman parte de la Comisión 8M de la isla.

Hay programada una concentración bajo el lema 'Justicia, Derechos, Acción: Feminismo' que arrancará a las 11.00 horas en s'Alamera, en la ciudad de Eivissa, con varios talleres participativos.

A las 12.30 horas se hará un acto en solidaridad con las mujeres agredidas en Sant Antoni hace unas semanas y después, a las 13.00 horas, se leerá un manifiesto por el 8M.

En Menorca está prevista una jornada promovida por la Coordinadora 8M de la isla que, según han informado medios locales, tendrá lugar a las 12.30 horas en la plaza de Ses Palmeres de Ciutadella bajo el lema 'Desahuciando el patriarcado, construimos comunidad'.

Inicialmente estaba previsto que los actos se celebrarán en Maó, pero la asociación, que aúna varias entidades sociales, ha decidido trasladarla ante los impedimentos planteados por el Ayuntamiento.

El colectivo Dones Autoorganitzades de Menorca, por su parte, ha convocado una manifestación que saldrá a las 12.00 horas desde la plaza Esplanada de Maó bajo el lema 'Resistir es existir'.

Además, la asociación Alcem la Veu ha organizado una concentración para reivindicar la figura de las mujeres en la Iglesia que tendrá lugar a las 11.00 horas en la plaza de la Catedral de Ciutadella.