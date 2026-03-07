El PP de Baleares llama a alcanzar una "igualdad real" a través de políticas de conciliación y corresponsabilidad

Una bandera por el 8M colgada de la sede del PP de Baleares. - PP

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha llamado a alcanzar una "igualdad de oportunidades real" que permita a las mujeres desarrollar sus proyectos vitales "con plena libertad" a través de políticas de conciliación, corresponsabilidad y participación laboral femenina.

El partido, a través de un comunicado, ha querido sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar este domingo 8 de marzo.

Para los 'populares', esta jornada es "una oportunidad para reivindicar la igualdad y la libertad además de reconocer el talento, el esfuerzo y la contribución de las mujeres al progreso de la sociedad".

"Defendemos una igualdad de oportunidades real que permita a cada mujer desarrollar su proyecto de vida con plena libertad. Por ello es necesario seguir impulsando políticas que favorezcan la conciliación, la corresponsabilidad y la participación laboral femenina", han subrayado.

El PP de Baleares ha colgado del balcón de su sede, ubicada en Palma, una bandera conmemorativa del 8M que pretende ser "un símbolo de lucha hacia la eliminación de la brecha salarial asociada a la maternidad, garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres, la promoción de la independencia económica de las mujeres y la eliminación de todas las formas de violencia de machista".