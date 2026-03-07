El PSIB llama a la movilización por el 8M y reivindica "más feminismo que nunca"

Archivo - Miembros socialistas en la manifestación por el 8M en Palma. - PSIB - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha hecho un llamamiento a la movilización por la conmemoración de un Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar este domingo 8 de marzo, y ha reivindica "más feminismo que nunca".

La secretaria de Igualdad del partido, Milena Herrera, ha subrayado la necesidad de que sea así "ante las desigualdades que arrastra la sociedad entre mujeres y hombres".

De acuerdo con un informe de Closing Gap, ha apuntado el PSIB en un comunicado, la brecha de desigualdad se sitúa en un 34% y al ritmo actual tardaría en cerrarse unos 36 años más.

A eso se le suma, ha recordado la también diputada en el Congreso, las 46 mujeres que el año pasado fueron asesinadas por violencia machista y las 10 en lo que va de este 2026. Una violencia, ha sostenido, que "debe ser condenada en todos los casos, caiga quien caiga y sin excusas ni excepciones".

Para las socialistas baleares "el compromiso con el feminismo es tan fuerte como siempre", por lo que el lema que han elegido para participar en las manifestaciones es 'Más feminismo que nunca'.

En concreto, está previsto que representantes de la formación acudan a la manifestación convocada por el Moviment Feminista de Mallorca, que arrancará a las 12.00 horas desde la plaza de Espanya.

"Las movilizaciones y la lucha feminista son más importantes que nunca, porque la realidad es que las desigualdades entre mujeres y hombres continúan existiendo", ha zanjado el PSIB.