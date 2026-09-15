Manuela García explicita su apoyo a la gerente de Son Espases: "Le avala su gestión"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha verbalizado este martes en el Parlament su apoyo explícito a la gerente del Hospital Son Espases, Cristina Granados, y lo ha hecho remitiéndose a declaraciones del vicepresidente y portavoz, Antoni Costa, que el pasado viernes respaldó su gestión.

"Lo apoyo y lo suscribo palabra por palabra. Le avala su gestión", ha afirmado García.

La consellera de Salud ha respondido a la diputada socialista Amanda Fernández, que ha pedido el cese de Granados y ha alertado de que el clima laboral en el hospital de referencia es "insostenible e irresponsable" y lo sufren los profesionales y los pacientes".