Archivo - Mapfre reafirma ante Prohens su apuesta por Baleares con nuevas oficinas, el hospital de Portitxol y la Copa del Rey. - CONSOLAT DE MAR - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este viernes al presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y a la consejera delegada de la compañía, Elena Sanz, en una reunión en la que la aseguradora ha reafirmado su apuesta por Baleares con la renovación del patrocinio de la Copa del Rey de vela, la apertura de nuevas oficinas en el archipiélago y el impulso al proyecto del futuro hospital de Portitxol, promovido junto a Sanitas.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, al que también ha asistido el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, Huertas ha explicado que la reunión ha servido para trasladar al Ejecutivo autonómico el compromiso de Mapfre y de Fundación Mapfre de "seguir apostando por las Islas".

Asimismo, ha anunciado la renovación del acuerdo de patrocinio de la Copa del Rey Mapfre de vela, un acontecimiento que, según ha destacado, es "muy importante" tanto para la compañía como para Baleares.

Huertas ha repasado también la actividad empresarial de Mapfre en Baleares, donde actualmente cuenta con 72 oficinas y trabaja con más de un millar de proveedores.

En este sentido, ha avanzado que la aseguradora abrirá tres nuevas oficinas en el archipiélago antes de que finalice el año y mantendrá ese ritmo de crecimiento en ejercicios posteriores con el objetivo de reforzar su presencia y acercar el servicio a sus clientes.

Respecto al proyecto del hospital de Portitxol, que Mapfre impulsa junto a Sanitas, Huertas lo ha definido como la principal iniciativa de la compañía en Baleares para los próximos años y ha asegurado que está recibiendo el apoyo del Govern para que pueda convertirse en una realidad "cuanto antes".

Según ha señalado, la puesta en marcha de este centro permitirá ampliar la oferta de servicios sanitarios para los ciudadanos de Mallorca y, en general, del conjunto del archipiélago.