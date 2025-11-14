La X Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa comienza este viernes para concienciar sobre reutilización textil

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La X edición de la Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa ha arrancado este viernes en el Centro de Información y Educación Ambiental con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre los efectos medioambientales de los residuos textiles y la importancia de su reutilización.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la actividad ha sido promovida por la misma institución, la Fundación Deixalles y la Escuela de Arte Superior de Diseño de Baleares (Esdib).

La maratón ha arrancado a las 09.00 horas y se prolongará hasta las 18.00 horas. Durante la competición los participantes diseñarán piezas con imaginación y creatividad, utilizando exclusivamente ropa que proviene de la recogida selectiva de la Fundación Deixalles.

El certamen ha sido inaugurado por la directora insular de Residuos del Consell, Margalida Roig, la directora de la Fundación Deixalles, Xesca Martí, el director de la Esdib, Miquel Oliver, y el director general de Tirme, Antoni Pons.

Roig ha felicitado a todos los organizadores y participantes y ha destacado la importancia de poder dar una segunda vida a la ropa. En esta edición se ha contado con 15 maniquíes de diferentes tallas y todas las piezas son completamente desmontables y aptas para ser vestidas. Como reto adicional, no se permite utilizar cremalleras, de forma que los diseñadores tienen que encontrar alternativas.

El jurado, formado por representantes de las instituciones organizadoras y profesionales del sector evaluarán las propuestas según criterios de creatividad, acabados, portabilidad, viabilidad o de reproducción.

Con esta actividad, las entidades organizadoras pretenden estimular la creatividad de los nuevos diseñadores y aumentar la concienciación ciudadana sobre la importancia de la reutilización.

Respecto a los premios, los tres primeros están dotados con 1.000, 600 y 400 euros. La entrega de premios tendrá lugar el 21 de noviembre a las 19.00 horas en el edificio de visitas de Tirme-CIAE.