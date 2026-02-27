La marca Moda Artesana de Mallorca se estrena con un desfile en el Teatre Principal de Palma

Archivo - Sala Gran del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca de garantía Moda Artesana de Mallorca se ha estrenado la tarde de este viernes con un desfile que se ha celebrado en el Teatre Principal de Palma.

El acto, concebido como una experiencia escénica y sensorial, ha convertido el escenario en un homenaje al oficio, la identidad y la creatividad contemporánea de la isla, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Se ha pretendido ir más allá del formato tradicional de la pasarela de moda para construir un relato cultural en el que han confluido la luz, la música, la escenografía y el movimiento y en el que se han mostrado cerca de un centenar de creaciones artesanas.

Un total de 18 artesanos de los tejidos, la ornamentación, las fibras vegetales, la piel y el cuero y el calzado han presentado seis 'looks' cada uno que han sido diseñados exclusivamente para este evento.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado el papel simbólico de las embajadoras de la marca, Carolina Cerezuela y su hija Carla Moyà, ya que a su parecer "representan a la perfección la idea de transmisión, legado y futuro".

"Esta marca habla de manos que enseñan a otras manos, de valores que pasan de generación en generación y de una manera de crear profundamente ligada a nuestra identidad", ha dicho.

Por su parte, la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha puesto el acento en el nacimiento de la marca como un "proyecto estratégico".

"Moda Artesana de Mallorca no es solo una etiqueta, es un relato común que protege el saber hacer de la isla y lo proyecta hacia el presente y el futuro. Es una apuesta clara por la calidad, la sostenibilidad, la proximidad y el reconocimiento de la artesanía como expresión cultural contemporánea", ha subrayado.