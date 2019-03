March defiende la "transparencia" de su Conselleria y asegura que todos los gastos y agendas están en Internet

Publicado 05/03/2019 9:46:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha defendido "la transparencia" de su Conselleria y ha asegurado que "todos los gastos, agendas e infraestructuras educativas en marcha están accesibles a través de Internet".

"He cumplido con todas mis obligaciones y cuando me han dicho que tenía que venir al Parlament he venido sin ningún tipo de problema", ha explicado en el pleno de este martes.

March ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta de la diputada 'popular' María Tania Marí sobre si considera que sus actuaciones durante la presente legislatura se han ajustado al principio de transparencia.

A continuación, la diputada 'popular' Núria Riera ha preguntado a March cómo justifica que los alumnos de Baleares tengan la nota de selectividad más baja de todo el país, a lo que el conseller ha respondido que "no se pueden comparar pruebas que son distintas".

"No son comparables los datos de selectividad porque yo le podría mostrar la prueba de selectividad de castellano de Canarias y Baleares y hay una distancia sideral", ha concluido.