March: "Queremos que Palma sea una ciudad universitaria, pero debemos hacerlo desde el consenso"

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha asegurado este martes durante el pleno que desde el Govern quieren que Palma "sea una ciudad universitaria, pero que debe hacerse desde el consenso", por lo que ha insistido en que es necesario realizar "un estudio" para evaluar el traslado de estudios universitarios en el centro de la ciudad.

Así se ha mostrado March en respuesta a una pregunta parlamentaria durante el pleno, en el que ha criticado que se reunieran el Ayuntamiento de Palma y la Universitat de les Illes Balears (UIB) sin la presencia de la Conselleria para tratar dicho traslado.

"No dije que me oponía, pero me extraña que en la reunión no se invitara a la Conselleria porque queremos participar en las decisiones y saber de qué hablamos", ha declarado March.