Una marcha motorizada recorre las calles de Palma para decir "no a la amnistía" y al "gobierno ilegítimo" de Sánchez - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una marcha motorizada organizada por Foro Baleares ha recorrido este domingo las calles de Palma para decir, una vez más, "no a la amnistía", acordada por el PSOE y Junts per Catalunya, y al "gobierno ilegítimo" formado por el presidente Pedro Sánchez.

La marcha motorizada, que ha comenzado pasadas las 12.00 horas, en la plaza España de Palma bajo el lema 'No a la amnistía. Sí a la Constitución', ha continuado por Alexandre Rosselló y Gabriel Alomar, paseo Marítimo, avenida Argentina, paseo Mallorca, Avenida Alemania y Comte Sallent, finalizando, otra vez, en la Plaza de España.

Los manifestantes, unas 300 personas, según Foro Baleares, han salido este domingo a las calles de 'Ciutat', con banderas de España y de Baleares, además de con pancartas donde podía leerse "amnistía ilegal" o "gobierno pro terrorista", para hacer sonar las bocinas de sus vehículos y gritar "Puigdemont a prisión" y "Viva España".

Previamente al inicio de esta marcha motorizada, se ha leído un manifiesto por parte de Foro Baleares, en el que la entidad ha reivindicado su "código de valores, ética y principios", como "el bien, la justicia y la solidaridad entre españoles" frente al "golpe que está intentando perpetrar Sánchez en España". "Los ciudadanos no se lo vamos a consentir, vamos a manifestarnos las veces que haga falta hasta que caiga este gobierno ilegítimo", ha añadido.

"Es triste que un homenaje al estado de derecho, al imperio de la ley, suponga a la vez una denuncia contra un gobierno ilegítimo", ha manifestado Foro Baleares, lamentando igualmente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "persiga unos fines, mientras España y los españoles persiguen otros".

"Es vergonzoso que España esté al servicio de Sánchez, cuando debería ser al revés", ha subrayado, sintiendo que "no sea posible fiarse de él ni a nivel nacional, ni doméstico ni internacional", tras que "haya pactado con terroristas, golpistas y haya habilitado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, reconociéndole como interlocutor válido", todo ello, "cuando el artículo 1 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo", ha incidido.

"Más allá de que en aras de la democracia se nos invoque a aceptar resultados electorales, lo cierto es que Pedro Sánchez no ha ganado unas elecciones, sino que a base de pactos ilegítimos ha vuelto a formar un gobierno Frankestein", ha criticado Foro Baleares en su manifiesto, que ha concluido llamando a la "movilización permanente" para que el presidente del Gobierno "no consiga su fin ilegítimo", un objetivo que, pese a todo, la entidad aún confía en que "no logrará" porque "existen suficientes mecanismos democráticos para garantizar el cumplimiento de la ley".

Precisamente, en cuanto a esa llamada a la ciudadanía a continuar con la "movilización permanente", Foro Baleares ya ha avanzado que este jueves, a las 20.00 horas, prevé una nueva concentración delante de la Delegación de Gobierno en Baleares, y el día 6 de diciembre, con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, un acto para "defender la democracia y las libertades de todos".