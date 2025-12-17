Maria del Mar Bonet interpretará en el Teatro Principal de Inca su concierto en el Olympia de París

Archivo - La cantante y compositora Maria del Mar Bonet - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Maria del Mar Bonet interpretará en el Teatro Principal de Inca el próximo 3 de enero, a las 20.00 horas, el repertorio de su concierto en el Olympia de París en 1975, en el marco de 'España en libertad. 50 años'.

El concierto '50 años del Olympia en París' es una actividad impulsada por la Celebración de los 50 años de España en libertad y por la Delegación del Gobierno en Baleares, según ha informado la Delegación en una nota de prensa.

Así, han recordado que el 27 de abril de 1975, cuando España seguía bajo la dictadura franquista, Bonet actuó por primera vez en el mítico Teatro Olympia de París y lo hizo cantando en catalán, su lengua materna, en un momento en el que en España estaba prohibido expresarse libremente en este idioma --y en cualquier otro distinto al español-- sobre los escenarios y en el ámbito público.

Aquella actuación, han subrayado desde Delegación, que fue grabada en directo y editada posteriormente en un disco hoy histórico, se convirtió en un acto de valentía, libertad y reivindicación cultural.

La comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Garmina Gustrán, ha destacado que recordar este concierto en el Olympia "es recordar un momento en el que la música abrió un espacio de libertad que todavía no existía" en España.

"Su voz, cantada en catalán en un escenario internacional, fue un gesto de valentía y un símbolo de resistencia cultural", ha apuntado, para después resaltar que 50 años después, con el concierto en Inca, se celebra "no solo aquel hito artístico, sino también el camino de derechos y libertades que la sociedad --española-- ha conseguido en las últimas cinco décadas".

Acompañada por Toni Pastor (laúd), Marc Grassas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamin Salom (violín) y José Llorach (percusión), Maria del Mar Bonet recuperará el mismo repertorio que interpretó en 1975, un conjunto de canciones que "forman parte esencial de su universo creativo y que consolidaron su lugar como una de las grandes voces de la canción mediterránea", han subrayado.

Este concierto ya se ha celebrado en Maó, Xàtiva, Palma, Barcelona, Girona, Cambrils, Reus o Gran Canaria. La gira terminará en octubre de 2026 en París, en el mismo Teatro Olympia donde Bonet actuó hace 50 años.

Coincidiendo con la efeméride, la cantante ha reeditado el mítico disco en un lujoso formato, que incluye la grabación en vivo original remasterizada y la canción 'Què volen aquesta gent?', que fue prohibida en 1975 por la censura del régimen franquista.

La Celebración de los 50 años de España en libertad impulsa, junto con la Delegación del Gobierno en las Islas, impulsa este concierto conmemorativo como homenaje a una actuación que supuso un hito en la carrera de Maria del Mar Bonet y, al mismo tiempo, "un capítulo fundamental en la historia de la música en catalán".

En este sentido, han resaltado que la actuación en el Olympia fue, en su contexto, un gesto de resistencia cultural y una afirmación de identidad en tiempos de represión y falta de libertades.

Esta actividad subraya la importancia de preservar y celebrar los derechos culturales conquistados durante estas cinco décadas de democracia, y recuerda el papel fundamental que han tenido artistas como Maria del Mar Bonet en la defensa de la diversidad lingüística y la libertad de expresión.