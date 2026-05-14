Marlaska vaticina una reducción de los flujos migratorios en Baleares gracias al trabajo en los países de origen

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llega al acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Antonio Puebla, este jueves 14 de mayo en Palma. - JAVIER FERNÁNDEZ-EUROPA PRESS

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vaticinado que los flujos migratorios que llegan a Baleares por vía marítima se reducirán gracias al trabajo de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado en los países de origen y tránsito.

Lo ha dicho durante su intervención en el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Antonio Puebla, que ha tenido lugar este jueves en Palma.

Marlaska ha defendido que la reducción del 40% de las llegadas de personas migrantes al conjunto de España durante el año pasado se debe en buena parte al trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan en los países de origen y tránsito de los flujos migratorios.

"Es cierto que eso no ha pasado en Baleares, donde ha habido un incremento, pero espero también que la perseverancia de las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito hagan que la tendencia se vaya revirtiendo", ha manifestado. En los últimos meses, ha subrayado, la tendencia ya ha ido disminuyendo.

El ministro, además, ha rechazado los discursos que vinculan la migración con la delincuencia al entender que nada tiene que ver una cosa con la otra.

"No, la delincuencia va anudada a otros elementos, en muchos casos a la vulnerabilidad de muchas personas", ha sostenido Marlaska.