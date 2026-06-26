Las marquesinas de la EMT se suman a la campaña de promoción de espacios sin humo de la Asociación Contra el Cáncer. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares han puesto en marcha una campaña para promover espacios sin humo en las marquesinas de autobús de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos nocivos del tabaquismo y fomentar hábitos saludables en los espacios públicos.

La campaña, que se desarrolla bajo el lema 'En esta parada no se fuma, se respira', se ha presentado oficialmente este viernes con la colocación del primer adhesivo identificativo en la parada 1 (Sindicat - Àrea d'Intercanvi Sindicat).

Durante los próximos meses, un equipo de personas voluntarias de la AECC instalará de forma progresiva esta señalización en las más de 350 marquesinas de la red de la EMT Palma.

Con esta actuación, la EMT se suma a la campaña 'Espacios Sin Humo', impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer para reducir el impacto del tabaquismo mediante acciones de sensibilización y la promoción de entornos más saludables.

La incorporación de las marquesinas de la EMT a esta iniciativa es fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Palma y la AECC.

En el marco de este acuerdo, la entidad proporcionará la señalización necesaria para identificar estos espacios y desarrollará acciones de divulgación dirigidas a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener entornos libres de humo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma, a través de la EMT, colaborará en la difusión de la campaña mediante sus canales de comunicación y promoverá las medidas necesarias para desincentivar el consumo de tabaco en las paradas de autobús, con el objetivo de consolidarlas como espacios más saludables y confortables para todas las personas usuarias.

El acto de presentación ha contado con la asistencia del teniente de alcalde de Movilidad y presidente de la EMT Palma, Toni Deudero; el gerente de la EMT Palma, Juanjo Elías; y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en las Islas, José Reyes.

Deudero ha destacado que la red de transporte público es un espacio compartido por miles de personas cada día y que se debe contribuir a que sea cada vez más respetuoso para todos los usuarios.

"Esta iniciativa nos permite avanzar en la mejora de la convivencia y en la promoción de hábitos saludables en unos espacios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad", ha señalado.

Asimismo, el regidor ha expresado la satisfacción que supone para la EMT "tener la oportunidad de colaborar con una entidad que, a lo largo de su trayectoria, ha contribuido extraordinariamente a concienciar a la población sobre la importancia de prevenir aquellos comportamientos que, como es el caso del tabaco, perjudican gravemente la salud de todos los ciudadanos".

Por su parte, Reyes ha valorado positivamente la incorporación de esta campaña a las nuevas marquesinas de la EMT y ha destacado que "dar continuidad a esta iniciativa en los nuevos elementos del mobiliario urbano demuestra que el compromiso con la prevención del tabaquismo sigue siendo una prioridad".

"Convertir las marquesinas en espacios libres de humo contribuye a desnormalizar el consumo de tabaco y a proteger, especialmente, a las generaciones más jóvenes de conductas que afectan gravemente a la salud", ha argumentado.

Asimismo, ha recordado que la prevención sigue siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto del cáncer, y acciones como esta contribuyen a construir una sociedad más consciente y comprometida.

"Nuestro objetivo es lograr la primera generación libre de humo y, para ello, es fundamental seguir impulsando medidas que ayuden a desnormalizar el consumo de tabaco y de los nuevos dispositivos en los espacios públicos", ha indicado.