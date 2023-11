Marratxí permitirá la conversión de locales comerciales en vivienda pero no el crecimiento en altura

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marratxí permitirá la conversión de locales comerciales en viviendas y el cambio de uso de equipamientos públicos para destinarlo a vivienda de precio limitado que posibilita el decreto habitacional del Govern, pero no el crecimiento en altura ni la reconversión de solares privados.

Según ha informado el Ayuntamiento este viernes, también permitirá la división de viviendas unifamiliares entre medianeras, exceptuando los núcleos históricos y Marratxinet, que quedan protegidos.

La adaptación al decreto, que da libertad a los Ayuntamientos para acogerse o no a cuatro intervenciones, se llevará el próximo martes al pleno municipal.

Desde el Ayuntamiento han valorado la reconversión de terrenos públicos porque en la actualidad el consistorio es titular de distintos solares no desarrollados, entre otros motivos, por no tener las dimensiones suficientes para implantar dotaciones deportivas, sociales, etc.

El Ayuntamiento no permitirá, por el contrario, la reconversión de solares privados, algo que también permite el Decreto ley, porque entienden que podría dar lugar a un crecimiento sin planificación.

Respecto a la reconversión de locales existentes en viviendas, desde Marratxí han recordado que no exime del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y de la normativa en materia de edificación. Consideran favorable la implantación de esta regulación en el municipio, si bien se exceptúan los edificios catalogados hasta que no sea creada una comisión municipal de patrimonio.

Marratxí también permitirá la división de viviendas unifamiliares entre medianeras, algo que los técnicos del Área de Urbanismo también consideran muy positivo, "porque el posible aumento a efectos reales se traducirá en una o dos viviendas más por parcela", según ha indicado el Ayuntamiento. Se exceptúan de la aplicación de esta posibilidad el núcleo de Marratxinet y los núcleos antiguos de Pòrtol, Sa Cabaneta y Es Pla de na Tesa.

El Ayuntamiento no aplicará, por último, la posibilidad del crecimiento en altura en ninguna zona, otra de las opciones que permite el Decreto ley.