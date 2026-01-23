Marta Pons, nueva directora gerente del Instituto Balear de la Energía

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha comunicado al Consell de Govern el nombramiento de Marta Pons como directora gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE).

El nombramiento fue acordado por el Consejo de Dirección del IBE el pasado 16 de enero y ha sido elevado al Consell de Govern para su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la Ley del sector público instrumental, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Marta Pons es ingeniera electrónica, industrial y automática, y máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de las Illes Balears (UIB).

Ha ejercido funciones de gestión y coordinación de iniciativas vinculadas a la transición ecológica como gerente del Clúster de Transición Ecológica de Baleares y ha desarrollado parte de su carrera profesional en el ámbito académico como profesora asociada y técnica de Investigación y Desarrollo en la UIB.