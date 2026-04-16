Martínez asegura que la regularización de migrantes de Sánchez "colapsa" las OAC de Palma

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado este jueves que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno central ha colapsado las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de la ciudad.

Según ha asegurado el alcalde en declaraciones a los medios, este proceso ha generado un incremento muy notable de la afluencia a las oficinas municipales, con colas desde primera hora de la mañana y una presión que, según ha indicado, está afectando al funcionamiento habitual de estos servicios.

Martínez ha declarado que esta situación se está produciendo en un contexto en el que no se dispone de información suficiente sobre el alcance de la regularización, ni sobre los criterios que se están aplicando.

En este sentido, ha manifestado que, ni el propio Ejecutivo central, ni los organismos implicados, han concretado el número de personas que podrían acogerse al proceso. "Esto es lo que le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez por esta improvisación", ha ironizado.

El alcalde ha reiterado que Cort está asumiendo una carga de trabajo adicional en sus servicios públicos sin disponer de los recursos ni de la planificación necesaria para gestionarla. Según ha indicado, esta situación recae directamente sobre los trabajadores municipales y, por tanto, puede afectar a la calidad de la atención a la ciudadanía.

Asimismo, ha apuntado que las oficinas municipales han registrado cerca de 300 personas en una sola jornada y que se han formado colas que, según ha dicho, han llegado hasta el entorno del edificio de GESA en las primeras horas del día.