Martínez expone al alcalde de Bruselas los principales aspectos de la candidatura Palma 2031

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha expuesto este martes al alcalde de Bruselas, Phllippe Close, los principales aspectos de la candidatura Palma 2031.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el alcalde Martínez ha sido recibido en audiencia, esta jornada, por parte del primer regidor de Bruselas, Phllippe Close, a lo largo de un acto oficial que ha tenido lugar en las dependencias del Ayuntamiento de la capital de Bélgica.

Este encuentro institucional ha formado parte del programa de la estancia del alcalde Martínez en Bruselas, donde se ha trasladado para presentar ante el Parlamento Europeo las principales líneas del proyecto Palma 2031, con el que el gobierno municipal aspira a conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura para el mencionado año.

En el encuentro con el alcalde de Bruselas también han participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, la eurodiputada Rosa Estaràs y el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet.

Durante el encuentro con su homólogo, Martínez ha destacado los aspectos más relevantes de la candidatura a la capitalidad europea y ha puesto en valor los argumentos que Palma presenta como destino cultural de primer nivel nacional e internacional.

Por su parte, Close ha expresado su apoyo y el del Ayuntamiento que preside a la candidatura Palma 2031, y ha puesto sobre la mesa la propuesta de llevar a cabo actividades conjuntas, compartidas por ambos consistorios, en el marco de la capitalidad europea, en el caso de que el municipio balear logre finalmente la nominación.

La audiencia celebrada en el Ayuntamiento de Bruselas ha precedido el acto de presentación de la candidatura de Palma en la sede del Parlamento Europeo, donde, junto con Jaime Martínez, han estado presentes también la presidenta del Govern y el primer teniente de alcalde de Cort, además de los eurodiputados Rosa Estaràs y Antonio López Istúriz, y la jefe de la Unidad de Turismo, Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Andreea Staicu.