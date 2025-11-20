Martínez indica que el cierre al tráfico de Avenidas por el encendido de luces de Navidad todavía "no está decidido"

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, participa en el encendido de luces de Navidad de 2023. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apuntado que el cierre al tráfico de Avenidas por el encendido de las luces de Navidad en plaza de España aún "no está decidido" pero recalca que, "por encima de todo, estará la seguridad de las personas".

El primer edil ha respondido de este modo a las preguntas de los medios, formuladas en rueda de prensa, sobre si ya se habría adoptado una decisión al respecto y ha aseverado que este cambio de ubicación se decidió por el "éxito" de las pasadas ediciones del espectáculo de la puesta en marcha de las luminarias y así lo recomendaban los informes de la Policía Local, Bomberos y los planes de Protección Civil.

Por eso, ha afirmado que los cuerpos y fuerzas de seguridad estarían "preparados" para efectuar estos cortes y desvíos en estas vías pero ha señalado que el hecho de que el encendido de luces no coincida con el Black Friday puede hacer que la afluencia sea "menor".

Martínez ha explicado que el Consistorio tratará de procurar que "no haya peligro" para la seguridad de las personas pero no saben a ciencia cierta el número de personas que acudirán y, ante eso, "pocas previsiones se pueden hacer".

Aún así, ha recalcado que los cierres están preparados, "si hacen falta" pero si no se necesitan "no se podrá más problemas al tráfico". De igual modo, ha subrayado que espera que los conductores "busquen alternativas" a circular o estacionar por la zona, ya que hace unos días que se sabe la fecha del encendido de luces.