Martínez, sobre las protestas de la Policía por el Plan de Ordenación: "No ayudan nada a crear un ambiente como tocaría"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presenta los 32 nuevos agentes de la Policía Local en prácticas - EUROPA PRESS

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha considerado que las protestas de los sindicatos de la Policía Local "no ayudan nada a crear un ambiente como el que tocaría" y ha afirmado que los plazos para ponerlo en marcha "serán los que serán independientemente de las presiones".

Así se ha expresado el primer edil de Cort este martes en un acto para presentar a 32 agentes de la Policía Local en prácticas, tras ser preguntado por la concentración convocada por CSIF, SPPME, UGT y CCOO este jueves para reclamar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo, que estaba previsto para el pasado 1 de enero.

"Ellos sabrán que actuaciones ayudan o no a que el Plan de Ordenación sea lo más efectivo y que se apruebe lo antes posible", ha manifestado, agregando que respeta cómo decidan trabajar los sindicatos.

Igualmente, ha insistido en que el equipo de gobierno tiene una "voluntad clarísima" de poner en marcha el Plan de Ordenación y que la aprobación "está en el horizonte".

"No voy a decir --a los sindicatos-- cómo tienen trabajar, del mismo modo que no me van a marcar a mi tampoco cuáles son los pasos que se han de dar jurídicamente y administrativamente para tener un Plan de Ordenación", ha sostenido Martínez.

En esta línea, ha insistido en que su equipo de gobierno fue "el primero y único" que puso el Plan de Ordenación encima de la mesa tras "silencios de muchos años".