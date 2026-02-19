Martínez resalta el "compromiso, solidaridad y espíritu emprendedor" de la comunidad china con motivo de su Año Nuevo

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación de los actos del Año Nuevo Chino. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este jueves la nueva edición de los actos del Año Nuevo chino, en el que ha destacado el "compromiso, solidaridad y espíritu emprendedor" de la comunidad china.

El evento tendrá lugar este domingo en la plaza de Pere Garau y este año el Ayuntamiento de Palma lo ha declarado de interés público municipal para "reconocer su valor cultural", junto con su "contribución social a la ciudad", según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

La presentación del acto ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde también han asistido la teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, la regidora de Gente Mayor e Interculturalidad, Luisa Marqués, y el presidente de la Asociación China de Baleares (Achinib), Fang Ji.

La celebración del Año Nuevo Chino, que este año conmemora el Año del Caballo, es una cita ya consolidada en el calendario cultural de Palma que se celebra anualmente desde 2016, con la única interrupción de las ediciones de 2021 y 2022 a causa de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

En relación con la población extracomunitaria que vive en el municipio, la comunidad china representa cerca del 10 por ciento del total. Además, un 43 por ciento de la población china se concentra en el barrio de Pere Garau y sus alrededores.

En este contexto, Martínez ha resaltado que iniciativas como esta contribuyen de manera "significativa" al fomento del "conocimiento mutuo, la interacción entre culturas y la convivencia entre las distintas comunidades" que forman parte de la ciudad para que todos los ciudadanos "se sientan partícipes".

La programación del evento incluirá actividades abiertas a toda la ciudadanía desde las 11.00 horas con la inauguración del baile tradicional de la danza del dragón y leones.

A las 12.00 horas aproximadamente tendrá lugar un 'flash mob' con un repertorio de bailes callejeros, una pequeña representación teatral y animación infantil, entre otros. Tras la pausa del mediodía, alrededor de las 16.30 horas se celebrará otro desfile del dragón y leones que recorrerá el barrio de Pere Garau.

Posteriormente, entre las 17.00 y las 19.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de bailes asiáticos, más actuaciones artísticas y una animación continuada. Sobre las 19.30 se ofrecerá un espectáculo de luces y, entre las 20.00 horas y las 23.00 horas, la jornada concluirá con música en vivo y con una animación final que clausurará la celebración.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia zona cultural y gastronómica compuesta por 28 carpas, donde se venderá comida callejera típica de distintas regiones de China. Además, habrá artículos y productos tradicionales que reflejan la celebración del Año Nuevo chino como decoración festiva, artesanía, elementos simbólicos y otros productos culturales.