Martínez visita el distrito 22@ de Barcelona con el fin de avanzar en el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado el distrito 22@ de Barcelona con el objetivo de establecer sinergias y avanzar en el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el alcalde, Jaime Martínez, visitó durante la jornada de este lunes el distrito de innovación 22@ de Barcelona, donde mantuvo un encuentro con su presidenta, Susana Pardo, con el objetivo de establecer líneas de colaboración y avanzar en el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay, un ambicioso proyecto de ciudad que transformará la fachada marítima y el barrio de Nou Llevant en un nuevo polo de creatividad, tecnología y sostenibilidad.

Durante la reunión, se abordaron experiencias de éxito en torno a la colaboración público-privada y la creación de ecosistemas de innovación. En este sentido, el encuentro ha servido para estrechar la cooperación entre Palma y Barcelona, ciudad que cuenta con un modelo consolidado como el 22@, referente internacional en la transformación urbana y el desarrollo basado en el conocimiento.

A lo largo de la jornada, Martínez, acompañado por el teniente de alcalde y regidor de Innovación, Llorenç Bauzá de Keizer; el coordinador general de Innovación, David Díez, y el coordinador general de Gobierno Municipal y Proyectos de Ciudad, Ignacio Fernández, recorrió los espacios más representativos del distrito de innovación de la capital catalana, conociendo de primera mano iniciativas pioneras en los ámbitos tecnológico, cultural y empresarial.

El 22@, también conocido como el Distrito de la Innovación de Barcelona, es un proyecto pionero que ha convertido la antigua zona industrial del Poblenou en un ecosistema de conocimiento, tecnología, cultura y emprendimiento.

Impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, el 22@ ha sido reconocido como el primer distrito de innovación del mundo.

El alcalde también tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con responsables de la Universidad de Barcelona, con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración académica y científica. Asimismo, la delegación municipal visitó las instalaciones de Mediapro, empresa de referencia en innovación audiovisual y digital.

Así, el Palma Culture & Innovation Bay sigue avanzando como una de las apuestas estratégicas del equipo de Gobierno para posicionar a la capital balear como una ciudad referente del siglo XXI.

Ubicado en el barrio de Nou Llevant, con proyección hacia el Passeig Marítim y el puerto, el futuro distrito se consolidará como un hub de talento que tendrá el conocimiento, la sostenibilidad, la economía azul y la cultura como ejes tractores, con más de 50 proyectos estratégicos en total.

Entre ellos destaca el edificio de GESA --ya de titularidad municipal--, que será la sede del distrito.