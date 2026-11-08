Más de 1.000 candidatos están convocados a las pruebas para optar a 119 plazas de personal fijo estatutario del IBsalut. - CAIB

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.064 candidatos están convocados este domingo a los exámenes para optar a alguna de las 119 plazas correspondientes a cinco categorías de personal fijo estatutario del IBSalut.

Se trata de las categorías de conductor, monitor, técnico superior especialista en anatomía patológica, técnico superior especialista en laboratorio y técnico superior especialista en radiodiagnóstico.

Estos exámenes se enmarcan en la convocatoria del concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 3.220 plazas de 97 categorías de personal estatutario de la oferta de empleo público de 2023, 2024 y 2025.

Del total de plazas, 2.712 se adjudican por medio del sistema de acceso de turno libre y 508 por el de promoción interna, pero el 7 por ciento del total se reserva para personas con alguna discapacidad.

Los exámenes han empezado a las 10.00 horas en, en Mallorca, en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB); en Menorca, en el IES Cap de Llevant (Maó), y en Eivissa en el IES sa Blanca Dona (Eivissa).

El IBsalit ha informado a los examinandos sobre la prohibición de usar teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico, tal como se establece en su Protocolo de actuación para el uso de dispositivos detectores de radiofrecuencia, con el objetivo de garantizar la transparencia de los procesos selectivos y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cabe señalar que los dispositivos necesarios por motivos de salud están permitidos siempre que previamente se informe de ello al responsable del aula.