El presidente del Consell, Llorenç Galmés, visita la iglesia de Ariany decorada con más de 1.000 'neules' de la institución insular - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 'neules' del Consell de Mallorca decoran la iglesia de Ariany.

En nota de prensa, el Consell ha informado que las 'neules' de la institución insular decoran este año la iglesia de Ariany gracias a Maria Ribot, una vecina del municipio que ha recortado más de 1.100.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha querido conocer de primera mano el trabajo realizado por esta vecina de Ariany y ha visitado la iglesia del pueblo, que luce completamente engalanada con 'neules' de la campaña de la institución insular.

Se trata de una campaña de Navidad que se puso en marcha para fomentar el arte de recortar 'neules', una tradición que este año ha sido protegida por el Consell como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Mallorca.

Durante la visita, el presidente del Consell ha destacado que "ejemplos como el de Maria Ribot demuestran que las tradiciones mallorquinas y el patrimonio inmaterial de la isla siguen muy vivos gracias a la dedicación de la gente".

Galmés ha remarcado que, precisamente, la campaña institucional de las 'neules' "tiene como objetivo fomentar y proteger una tradición muy arraigada en la Navidad mallorquina, facilitando modelos para que pueda llegar a todo el mundo".

En este sentido, ha celebrado que "ver una iglesia entera decorada con 'neules' hechas a mano es una muestra clara del éxito de esta iniciativa y del cariño por la cultura propia".