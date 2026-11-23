PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 niños de centros educativos de Mallorca disfrutarán de música de cine con la Orquesta Sinfónica de Baleares en el Teatre Principal de Palma gracias a las dos funciones que se ofrecerán el viernes 27 de noviembre.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, la Sinfónica ofrecerá dos funciones escolares, a las 09.30 y a las 11.00 horas, en el Teatre Principal, donde se interpretarán algunas de las bandas sonoras y canciones más importantes de la historia del cine bajo la dirección de Gemma Camps.

El programa incluirá música de películas como La Bella y la Bestia, Frozen y Pocahontas, entre otras. A través de estas melodías, los escolares podrán descubrir cómo las canciones forman parte de la narración cinematográfica, ayudan a comprender los sentimientos y las motivaciones de los protagonistas y se convierten en elementos esenciales de las historias. Con este concierto, la Sinfónica celebra algunas de las canciones más queridas e inspiradoras de la historia del cine, y muestra cómo ha cambiado con el tiempo la forma de escribirlas.

Las funciones contarán con la participación de las cantantes Sylvia Parejo y Judith Tobella, así como del Coro UMA Estudis Arts Escèniques. La propuesta se completará con la narración de Nigel Carter y los audiovisuales de Susana Pacheco, que contribuirán a crear una experiencia musical y visual especialmente pensada para el público escolar.

Con esta iniciativa, la Orquesta reafirma su compromiso con la divulgación musical, el apoyo al talento de Baleares y el acercamiento de la música sinfónica a los más jóvenes, mediante propuestas educativas que combinan entretenimiento, aprendizaje y cultura.