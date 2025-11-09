Más de 150 jóvenes participan en el primer torneo de pádel del Consell de Mallorca

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 jóvenes han participado en el primer torneo de pádel del Consell de Mallorca, que se ha celebrado los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Pins Pádel Club, y que ha impulsado la práctica deportiva como una actividad saludable y de participación para la juventud de la isla.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que ha cerrado con éxito el primer torneo de pádel joven, celebrado los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Pins Pádel Club, con la participación de más de 150 jóvenes de toda la isla. El evento, de carácter gratuito, ha convertido las pistas en un punto de encuentro para los aficionados a este deporte, que gana cada vez más popularidad entre la juventud.

Durante tres jornadas, los participantes han competido en diferentes categorías --de 14 y 15 años, de 16 y 17 años y de 18 a 30 años, tanto en modalidad masculina como femenina, dentro de la 3ª y 4ª categoría--. Este domingo, 9 de noviembre, se han disputado las semifinales y las finales, en las que se han proclamado las parejas ganadoras de esta primera edición.

En esta primera edición, en la categoría masculina de 16 y 17 años, los ganadores han sido Rubén Lirola y Marcos Morote, mientras que Aitor Montero y Damià Cerrón han quedado finalistas. En la 3ª categoría masculina, la victoria ha sido para Julià González y Jaume Simó, con Susante y Andrés Manresa como finalistas. En la 4ª categoría femenina, las campeonas han sido Catalina Serra y Marina Orozco, y las finalistas, Paula Ferrer y Marta Thomas. Finalmente, en la 4ª categoría masculina, los ganadores han sido Alo Barceló y Pau Tornero, con Adrián López y Marc Serra como finalistas. Las parejas vencedoras han sido distinguidas con estancias de fin de semana en hoteles de Mallorca, palas de pádel de alta gama y vales para material deportivo o cultural.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, visitó el torneo para acompañar a los jóvenes participantes y conocer de cerca el desarrollo de la competición, y destacó que "este torneo es una forma de vivir el deporte y compartir valores positivos entre los jóvenes, como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo".

Con actividades como esta, el Consell tiene como objetivo impulsar propuestas de ocio y deportivas que fomenten la participación juvenil y promuevan hábitos de vida saludables en toda la isla.