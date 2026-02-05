Más de 1.500 monedas, ánforas y lámparas: las piezas arqueológicas que un matrimonio expolió y ahora muestra el Consell

El Consell muestra el material arqueológico expoliado que un matrimonio intentó sacar de Mallorca en 2024 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha mostrado este jueves un conjunto de piezas arqueológicas presuntamente expoliadas que fueron incautadas en el aeropuerto de Palma cuando una mujer intentaba sacarlas de la isla en octubre de 2024.

Se trata de 1.574 monedas, ánforas, lámparas y espadas de valor incalculable que ahora se van a inventariar y estudiar por parte del Museu de Mallorca.

Según han explicado desde la institución insular en una rueda de prensa este jueves, en octubre de 2024 se incautaron en el aeropuerto de Palma un conjunto de monedas que la mujer intentaba exportar.

La investigación posterior constató que en el domicilio de esta persona había más material arqueológico expoliado, así como más monedas, ánforas, lámparas y espadas, que fue también intervenido.

El capitán jefe del Seprona en Baleares, Pedro Manuel García, ha explicado que hay tres personas investigadas por estos hechos, todas ellas de nacionalidad alemana y una de las cuales podría estar fallecida.

Asimismo, García ha afirmado que se trata de una de las incautaciones de material arqueológico más importantes que se ha realizado en Mallorca.

La directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, ha subrayado que las monedas abarcan desde la época griega pasando por época romana imperial, del Bajo Imperio, de época andalusina temprana, bizantina, medieval y contemporánea.

"A veces estos hallazgos podrían hacer modificar la historia de Mallorca", ha recordado, agregando que expoliar es "quitar parte de la historia" de la isla. También ha lamentado que las piezas se encuentran en un "deficiente" estado de conservación.

Durante todo este tiempo, el material ha permanecido depositado en el Museo de Mallorca, que hasta ahora ha inventariado todas las monedas incautadas e inicia el proceso de inventario y estudio técnico del resto del conjunto.

El objetivo de realizar una primera aproximación científica a su valor patrimonial y documentar de manera rigurosa cada una de las piezas. Ahora, se determinará también si los elementos son realmente de yacimientos de Mallorca o si provienen de otros lugares

El lote incluye un total de 1.574 monedas expoliadas, que abarcan muchas épocas, lo que pone de manifiesto la amplitud cronológica y el "enorme interés histórico" del conjunto.

El estudio, inventario y catalogación de todo este material permitirá aportar al juzgado la información técnica necesaria.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que, una vez hecho el inventario, en unos meses se expondrá en el Museo de Mallorca las piezas más relevantes del conjunto.

"El Consell de Mallorca protege y defiende el patrimonio histórico de nuestra isla, que es un bien colectivo y forma parte de nuestra identidad", ha subrayado, a la vez que ha agradecido la colaboración de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el expolio arqueológico.

En esta línea, Roca ha remarcado que el expolio arqueológico no sólo implica la pérdida de piezas, sino sobre todo la pérdida de información histórica y científica.

"Cuando una pieza es extraída de su contexto arqueológico, se pierde una parte fundamental de su valor, porque dejamos de saber de dónde proviene exactamente, con qué otro elemento se relacionaba o qué significado tenía", ha expuesto.