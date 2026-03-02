Más de 1.500 personas realizan entrevistas de trabajo durante las dos primeras semanas del Mes del Empleo de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas han realizado ya entrevistas de trabajo durante las dos primeras semanas del Mes del Empleo de PalmaActiva, una iniciativa que pone en contacto a responsables de Recursos Humanos de empresas que buscan personal con personas en busca de empleo.

La nueva edición del Mes del Empleo se celebra del 16 de febrero al 20 de marzo, y cuenta con la participación de 36 empresas que ofrecen 1.253 puestos de trabajo en 19 jornadas, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma.

Durante la segunda semana participaron en el evento BQ Hoteles, Resort Mallorca Hoteles, Fundación Samu, Mutua Balear, Alcampo, Eroski y Carrefour.

A lo largo de esta semana realizarán entrevistas las empresas Summum Hotel Group, Vibra Hotels, Arabella, Fergus Group, Allsun Hotels y JS Hotels.

Las jornadas tienen lugar en PalmaActiva, en la calle Socorro 22, en horario de 09.00 a 14.30 horas, con diferentes turnos de entrada. Toda la información relativa al calendario, las empresas participantes y los perfiles profesionales ofertados puede consultarse en la página web de PalmaActiva.

El Mes del Empleo consiste en encuentros presenciales entre responsables de Recursos Humanos y personas que buscan empleo. Las empresas participantes asisten un solo día y deben contar con un mínimo de diez puestos de trabajo a cubrir durante 2026 para poder participar.

Las empresas participantes están obligadas a realizar una entrevista breve a cada persona candidata y deben disponer de un número adecuado de entrevistadores en función del volumen de inscripciones.

Por su parte, las personas demandantes de empleo deberán realizar una inscripción independiente para cada día en el que deseen participar y acudir dentro del turno reservado.

En caso de que queden plazas disponibles, será posible realizar la inscripción en el mismo momento utilizando los ordenadores que PalmaActiva pone a disposición de la ciudadanía.

Desde PalmaActiva se recomienda organizar la agenda con antelación y preparar las entrevistas, ofreciendo para ello servicios de orientación laboral y formación para la elaboración del currículum vitae.