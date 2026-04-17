Más de 200 alumnos de Andratx participan en 'Musiqueando 2026'

Jornada 'Musiqueando' de Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 alumnos de diferentes centros educativos de Andratx han protagonizado este viernes la tercera edición de 'Musiqueando 2026', una iniciativa cultural que ha llevado la música en directo a la plaza de España del municipio.

Según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento, organizada por la regiduría de Cultura y Educación y con la colaboración de la Escuela de Música del municipio, la jornada ha reunido sobre el escenario a estudiantes de CEIP Els Molins, CEIP Ses Bassetes del Port d'Andratx, CC Ramon Llull y CEIP Es Vinyet.

El programa se ha desarrollado con actuaciones sucesivas de cada centro. Así, los alumnos del CEIP Els Molins han abierto la jornada, seguidos por Ses Bassetes, Ramon Llull y Es Vinyet, que ha interpretado dos piezas. Cada grupo ha ofrecido varias canciones, configurando un repertorio diverso que ha puesto de relieve el trabajo musical desarrollado en las aulas.

La iniciativa ha servido como espacio de encuentro e intercambio entre los distintos centros escolares, con el objetivo de sacar la música a la calle y acercarla a la ciudadanía en un formato abierto y participativo.

El cierre ha llegado con la interpretación conjunta de tres temas por parte de todos los participantes, culminando con la canción 'Será porque te amo', en una actuación coral que ha simbolizado el espíritu colectivo del proyecto.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que Musiqueando "se consolida como una cita clave en la agenda cultural y educativa del municipio, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y el intercambio entre centros, al tiempo que acerca la música a toda la ciudadanía".