Más de 2.000 personas participan en las bolsas de trabajo de Auxiliar Técnico Educativo y Técnico de Educación Infantil

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha finalizando la baremación de las solicitudes presentadas para formar parte de las bolsas de Auxiliar Técnico Educativo (ATE) y de Técnico de Educación Infantil (TEI) para el curso 2025-2026.

Un total de 1.321 personas han participado en la convocatoria de ATE, y 751 personas en la de TEI. Ya se han publicado las listas provisionales y en los próximos días se conocerán las definitivas.

Ambas convocatorias, publicadas durante el mes de junio en el BOIB, establecen que las bolsas tendrán vigencia durante un curso escolar, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026.

Además, como novedad destacada, la Conselleria de Educación y Universidades ha asumido la gestión directa de los ATE a partir del curso 2025-2026 --una función que hasta ahora llevaba a cabo la Conselleria de Función Pública-- con el objetivo de agilizar los procesos de adjudicación y dar una respuesta más rápida a las necesidades de los centros.

El compromiso de Educación es que cada centro educativo cuente, como mínimo, con un ATE, para reforzar así la atención a la diversidad y el apoyo al alumnado.

Con estas actuaciones, Educación reafirma su voluntad de dar respuesta a las necesidades de los centros educativos y avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, accesible y eficiente.