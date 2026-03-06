Más de 2.200 personas realizan una entrevista de trabajo en la primera mitad del Mes del Empleo de PalmaActiva

Más de 2.200 personas han realizado entrevistas de trabajo durante el Mes del Empleo de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.200 personas han realizado una entrevista de trabajo durante las 11 primeras jornadas del Mes del Empleo que ha organizado PalmaActiva.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las reuniones entre el personal de recursos humanos de las empresas adscritas al programa y los solicitantes ya han llegado al ecuador del Mes del Empleo, que se celebra desde el 16 de febrero hasta el 20 de marzo.

Las jornadas cuentan con la participación de 36 empresas que ofrecen 1.253 puestos de trabajo a través de encuentros que facilitan el contacto entre empleadores y empleados y que tienen lugar en la sede de PalmaActiva.

Esta semana han participado Summum Hotel Group, Vibra Hotels, Arabella, Fergus Group, Allsun Hotels y JS Hotels.Además, la semana que viene realizarán entrevistas las cadenas de restaurantes McDonald's y Starbucks, los almacenes Bauhaus e Ikea y las cadenas de hoteles Iberostar, MTS Globe y Riu Hotels.

Las empresas participantes asisten un solo día y deben contar con un mínimo de diez puestos de trabajo a cubrir durante el 2026 para poder participar.

Las jornadas tienen lugar en horario de 09.00 a 14.30 horas con tres turnos de entrada. Toda la información relativa al calendario, las empresas participantes y los perfiles profesionales puede consultarse en la página web de PalmaActiva.

Los asistentes deben realizar una inscripción por cada día en que quieran participar. En caso de que queden plazas disponibles, es posible realizar la inscripción al momento utilizando los ordenadores que hay en la misma sede.