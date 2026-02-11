Más de 24 millones de llamadas y 4 millones de incidentes gestionados: 30 años del 112 de Baleares, el primero de España. - CAIB

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares, el primero de España, ha cumplido 30 años con 24,5 millones de llamadas atendidas y 4 millones de incidentes gestionados.

Sólo el año pasado, atendido un total de 785.093 llamadas entrantes y coordinó 143.314 incidentes, lo que se traduce en una media de 2.148 llamadas y 393 incidentes diarios, según ha explicado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

La operativa del 112 ha dado respuesta principalmente a emergencias sanitarias, consultas médicas, accidentes de tráfico, conflictos en la vía pública y accidentes domésticos, que continúan siendo las tipologías más habituales. Las emergencias médicas en el domicilio y en la vía pública concentran buena parte de las activaciones.

DATOS POR ISLAS

Por islas, Mallorca registra la mayor parte de la demanda con 113.159 incidentes, seguida de Ibiza con 21.341, Menorca con 7.166 y Formentera con 1.618, lo que refleja la distribución territorial de la población y de la actividad turística.

Los meses de verano vuelven a concentrar los picos más elevados de llamadas. Julio y agosto superan las 90.000 llamadas mensuales, mientras que los meses de invierno mantienen volúmenes más moderados.

En cuanto a la eficiencia del servicio, en 2025 se ha registrado una reducción significativa de las llamadas no procedentes, que han bajado hasta 122.447, causadas mayoritariamente por errores de marcación o incidencias de red.

APOYO PSICOSOCIAL, PIEZA CLAVE

El apoyo psicosocial también se mantiene como una pieza clave del dispositivo. Durante 2025, los psicólogos de emergencias se han activado en 267 ocasiones para atender a víctimas y familiares en situaciones especialmente sensibles.

En comparación con 2024, el servicio ha experimentado una evolución mixta. Aunque el volumen de llamadas entrantes ha disminuido (de 824.999 a 785.093), la gestión operativa ha aumentado con 7.160 incidentes más, pasando de 136.154 a 143.314, lo que evidencia una mayor complejidad y necesidad de intervención de los recursos de emergencia. Paralelamente, las llamadas no procedentes se han reducido de forma notable, de 186.416 a 122.447, lo que mejora la eficiencia del sistema.

Además, se ha producido un salto cualitativo en la localización, con el uso de la tecnología de localización móvil avanzada (AML) por sus siglas en inglés), que se ha incrementado del 57 al 71 por ciento en las llamadas desde móvil nacional, mientras que las activaciones de psicólogos de emergencias se han ajustado ligeramente, de 289 a 267 intervenciones.

30 AÑOS Y 24 MILLONES DE LLAMADAS

Coincidiendo este miércoles con el Día Europeo del Número de Emergencias 112, el Centro de Coordinación de Emergencias celebra su 30 aniversario.

Durante este tiempo el centro ha atendido más de 24 millones y medio de llamadas y ha gestionado casi cuatro millones de incidentes.

Datos que reflejan la consolidación del servicio, ininterrumpido desde el primer día, y que demuestran la solidez, la experiencia y el papel fundamental del sistema como eje central de la respuesta ante emergencias en el archipiélago.

Se trata de un centro pionero, innovador y avanzado, ya que el servicio de emergencias 112 de Baleares fue el primero que se puso en funcionamiento en España.

Fue en febrero de 1996, anticipándose un año al Real Decreto de 1997 por el que se asumía la Directiva Europea de 1991 que recomendaba implantar este servicio en Europa.

Este innovador proyecto se inició adjudicando el servicio a una empresa privada y el primer centro de operaciones se ubicó en el Paseo Marítimo de Palma. Un total de 12 personas integraban la plantilla inicial, que fue creciendo rápidamente. En 1998 ya eran 30 y en 2002, 42.

En el año 2005 comenzó el gran cambio cuando el Govern asume directamente la gestión del Centro de Coordinación de Emergencias 112. Para ello se creó la empresa pública Gestión de Emergencias de Baleares (GEIB). La transformación no acaba aquí. El centro adquiere una nueva dimensión y cambia su ubicación. Abandona la sede del Paseo Marítimo y se traslada al centro actual, en El Pinaret (Marratxí), donde trabajan un centenar de personas.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 se encuentra actualmente en constante crecimiento y evolución. Recientemente lo han dotado de un nuevo sistema informático con una inversión de 2,3 millones de euros que permite la gestión y coordinación de los incidentes aún con más eficiencia, ya que facilita y agiliza la interconectividad entre los diferentes servicios de emergencias y la rápida localización geográfica de los afectados.

Uno de los retos de futuro en los que ya se trabaja es el redimensionamiento y traslado del centro. Se prevé que forme parte del futuro Distrito de Seguridad, con unas instalaciones aún mayores que las actuales para responder así a las necesidades del servicio, que aumentan ligera pero progresivamente cada año a consecuencia del aumento de la población permanente y estacional.