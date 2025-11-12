Más de 250 alumnos de ESO de Baleares participan en una jornada sobre ciencia y tecnología en femenino

Alumnos de la ESO en la jornada 'Ciencia y Tecnología en femenino' - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 alumnos de ESO de Baleares han participado este miércoles en la jornada 'Ciencia y Tecnología en femenino' organizada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y la Fundación Bit, que se ha celebrado simultáneamente en el ParcBit de Mallorca, el CentreBit Menorca y, por primera vez, el CentreBit Ibiza.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, la iniciativa, que ha celebrado su octava edición, se consolida como un referente en la promoción de vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Baleares.

Los alumnos participantes provenían de varios centros, como de 4º de ESO del IES Medina Mayurqa de Palma, de 4º de ESO de la Salle de Mahón, de 3º y 4º de ESO de San Francisco de Asís de Ferreries, y de 3º y 4º de ESO del CC Santísima Trinidad de Sant Antoni de Portmany.

El proyecto, coordinado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, se lleva a cabo en 19 parques tecnológicos de toda España y tiene como objetivo incrementar el porcentaje de las alumnas que escogen especialidades en ciencias o tecnología, tanto en la ESO como en estudios superiores.

La jornada ha incluido varias actividades para fomentar vocaciones STEM. Una ha sido la mesa redonda '¿Por qué decidí estudiar STEM?', que ha contado con cuatro científicas de Baleares de prestigio y ha sido inaugurada por el vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González.

Además, los alumnos han visitado las exposiciones sobre mujeres que cambiaron el mundo, que mostraban referentes femeninos históricos y actuales con el objetivo de crear modelos inspiradores. Las exposiciones están disponibles para todos los centros de 1º a 4º de ESO que lo soliciten.

Todos los alumnos que participen pueden tomar parte en el concurso TecnoRelats: 'El futuro en 100 palabras 2025' aplicando conocimientos adquiridos a la creatividad para proponer soluciones innovadoras e imaginar a las profesiones del futuro. Los finalistas recibirán premios tecnológicos y podrán participar en la final nacional de APTE.

Los alumnos también han participado en talleres prácticos de robótica, impresión 3D y Digicraft, así como el taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el que grupos de seis estudiantes, liderados por una alumna, elaborarán vídeos proponiendo soluciones buscando salud y bienestar. Los finalistas de Mallorca, Menorca e Ibiza recibirán premios STEM y tendrán la oportunidad de participar en la final nacional de APTE, prevista para el 23 de abril de 2026.