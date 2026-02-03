Más de 250 jóvenes participan en la III edición de 'Jóvenes en la nieve' del Consell de Mallorca

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 jóvenes han participado en la III edición de 'Jóvenes en la nieve' del Consell de Mallorca, un programa dirigido a personas de entre 18 y 30 años residentes en Mallorca y que prevé estancias de seis días en las pistas de esquí andorranas.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, durante estos días, los participantes practican esquí y snowboard y, además, comparten tiempo, actividades y espacios de convivencia que favorecen las relaciones personales, el trabajo en equipo y la experiencia fuera de su entorno habitual.

Así, el primer turno de participantes del programa ya ha partido hacia Andorra para iniciar esta experiencia que combina deporte, naturaleza y convivencia. Esta primera salida inaugura un mes de febrero en el que más de 250 jóvenes mallorquines vivirán esta actividad distribuidos en cuatro turnos.

Este año, la institución ha recibido más de 2.000 inscripciones para optar a las 260 plazas disponibles. El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que la respuesta que ha recibido el programa "confirma que los jóvenes buscan experiencias que les permitan salir de la rutina, conocer gente nueva y compartir vivencias en un entorno diferente". Además, ha remarcado que este programa facilita "espacios de relación muy positivos y contribuye a fomentar hábitos saludables a través del deporte y la convivencia".

Las plazas se adjudicaron mediante sorteo público entre todas las personas inscritas que cumplían los requisitos. Los cuatro turnos se han organizado por franjas de edad para favorecer una mejor cohesión de los grupos y una experiencia enriquecedora. Cada salida cuenta con monitores y coordinadores que acompañan a los jóvenes durante toda la estancia, velando por el buen desarrollo de las actividades y por la seguridad del grupo.