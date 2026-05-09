Más de 250 mujeres culminan un plan de empresa o de autónoma gracias al programa 'Dona Impuls'

Archivo - Mujer trabajando en ordenador. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 256 mujeres han culminado en 2025 el proyecto 'Dona Impuls', que lleva a cabo el Instituto Balear de la Mujer (IbDona) con las cámaras de comercio de Mallorca, Menorca y Eivissa y Formentera.

Gracias al proyecto, que contaba con un importe de 220.000 euros, 164 mujeres de Mallorca pudieron realizar un plan de empresa, 58 en Menorca y 34 en Eivissa y Formentera, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

El presupuesto, por islas, fue de 132.000 euros para la Cámara de Comercio de Mallorca, 55.000 para la de Eivissa y Formentera y 33.000 para la de Menorca.

'Dona Impuls' es un servicio de asesoramiento integral en la creación de empresas para el fomento del autoempleo y el emprendimiento de las mujeres.

Desde su creación, han culminado el proceso un total de 1.309 mujeres. A través de 'Dona Impuls', las cámaras de comercio proporcionan formación e información a las participantes sobre diferentes formas jurídicas y aspectos principales del modelo de negocio, así como información sobre cuestiones laborales y fiscales.

El programa también prevé la elaboración del plan de empresa, la comunicación de todos los aspectos relacionados con el registro de marcas y nombres comerciales, el acompañamiento individualizado en la investigación y el acceso a la financiación y al apoyo para darse de alta de autónomas en la Seguridad Social.

HOSTELERÍA, COMERCIO Y RESTAURACIÓN, SECTORES PREDOMINANTES

En el caso de Mallorca, de los 164 casos de éxito, 117 se corresponden con la elaboración de un plan de empresa y 47 se dieron de alta como autónomas.

Los sectores mayoritarios, con un 10 por ciento cada uno, fueron la restauración y el comercio. En Menorca, el 23 por ciento de los casos de éxito se correspondían con el sector del comercio y el 19 por ciento al de la hostelería.

Finalmente, en Eivissa el año pasado aumentó el interés por desarrollar empresas y actividades del sector agrícola, la artesanía y el bienestar.

SUBVENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO DE MENORCA PARA 2026

El Consell de Govern ha autorizado la subvención, por parte del IbDona, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Menorca con 33.125 euros para llevar a cabo el proyecto 'Dona Impuls' durante 2026.

Esto se traducirá en 625 euro por cada mujer que finalice el proceso de asesoramiento. Del total de mujeres atendidas por el programa desde su nacimiento, la Cámara de Comercio de Menorca ha formado a un total de 260 y ha colaborado en la realización de 182 planes de empresa.