Más de 35.000 personas sufren en Baleares enfermedades crónicas complejas o crónicas avanzadas

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut ha identificado en Baleares a un total de 35.151 personas como pacientes con enfermedades crónicas complejas o crónicas avanzadas desde que se puso en marcha el Plan de Atención a la Cronicidad.

Del total, 32.796 (el 86,51% de la población esperada) son pacientes con enfermedades crónicas complejas (PCC) y 2.355 (el 18,63% de la población esperada) son pacientes con enfermedades crónicas avanzadas (PCA), según ha explicado en nota de prensa la Conselleria de Salud.

Estas cifras suponen un incremento superior al 30% en cuando a los PCC y del doble respecto a los PCA en comparación con las cifras del año 2022.

Según ha subrayado la Conselleria que dirige Manuela García, gracias al Plan de Atención a la Cronicidad se han impulsado cambios significativos en los circuitos asistenciales, entre ellas, rutas de acceso directo a los hospitales de atención intermedia desde la comunidad, refuerzo de los recursos humanos especializados en geriatría y cronicidad, y avances en los sistemas de información.

Además, durante 2025 profesionales de las áreas de salud de Ibiza y Formentera y Menorca se han formado en el programa de cronicidad compleja infantil y cuidados paliativos pediátricos.

Igualmente, recientemente se ha puesto en marcha la atención paliativa pediátrica continuada, disponible durante las 24 horas de todos los días del año, para garantizar una respuesta integral y especializada para los menores que requieren cuidados paliativos.

También se han potenciado las infraestructuras de atención intermedia orientadas a la atención de los pacientes ancianos frágiles, con cronicidad compleja y avanzada, que debido a sus características se benefician de una atención integrada social y sanitaria.

En Mallorca, el IbSalut dispone de 91 camas en el Hospital General y 102 en el Hospital Joan March, ambos públicos, y 175 y 77 camas en los hospitales Sant Joan de Déu de Palma e Inca, respectivamente, que están integrados en la red asistencial pública.

Cabe recordar que en octubre de 2024 se inauguró en Ibiza el Centro de Atención Intermedia Ca na Majora, que alberga 15 camas, y que en octubre de 2025 se amplió la capacidad hasta 29 camas en total.

Además, se han incorporado dos geriatras al Servicio de Geriatría del Área de Salud de Ibiza y Formentera para gestionar la Unidad de Geriatría de Agudos y la atención intermedia.

El IbSalut prevé para el año 2026 continuar desarrollando proyectos estratégicos, como el nuevo Hospital Son Dureta (240 camas), la rehabilitación del Hospital Verge del Toro (Maó) y la futura construcción del Hospital de Felanitx.

En la línea de garantizar la coordinación entre niveles y la continuidad asistencial, el Servicio de Salud cuenta con 72 enfermeros y enfermeras de gestión de casos en todas las áreas de salud y con el Equipo Promotor de la Atención Integrada Balear en Residencias (EPAIB-RES), que coordina la atención sanitaria en las residencias públicas.