Más de 40 bodegas de Baleares participan en la Barcelona Wine Week 2026 - CAIB

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 bodegas de Baleares participan este año en la Barcelona Wine Week 2026, que ha arrancado este lunes y durará hasta este miércoles.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha destacado que son cuatro bodegas más que el año pasado y que esta feria es una de las principales citas profesionales del sector vitivinícola a nivel europea y las más importante a escala estatal.

Así, 38 bodegas participan bajo el paraguas institucional de Govern con un espacio propio que incluye también un estand compartido con los consejos reguladores, financiado en más de un 90 por ciento por la Conselleria. Las cuatro bodegas restantes participan de forma independiente.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, han asistido al acto de inauguración de la feria y han destacado el apoyo del Govern al sector.

Según Simonet, el Govern continúa con la línea de promocionar el producto local, con una apuesta por las variedades autóctonas, por unos vinos de calidad, únicos en el mundo, que solo se pueden encontrar en las Islas.

"La presencia de más de 40 bodegas baleares en esta feria reafirma el buen momento del sector vitivinícola de las Islas", ha subrayado, a la vez que ha considerado que representa una oportunidad "clave" para reforzar la proyección exterior de los vinos y poner el valor "el vínculo entre calidad, territorio y sostenibilidad".

En esta línea, ha subrayado que la diversidad de proyectos presentes, desde bodegas consolidadas hasta nuevas iniciativas, y la calidad y la gran variedad de vinos que se elaboran en el archipiélago son una muestra de la riqueza y la pluralidad del sector balear.

"La presencia de nuestras bodegas en este tipo de ferias es una demanda del mismo sector, que nos lo reclama y nos traslada el interés para participar para promocionar su producto", ha agregado.

En la misma línea, el director general ha destacado que la participación conjunta en la Barcelona Wine Week permite a las bodegas baleares "reforzar su presencia comercial y establecer nuevos contactos con distribuidores, importadores y prescriptores".

Durante la jornada, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado los estands en que las denominaciones de origen y las bodegas de Baleares exponen sus vinos. La Conselleria ha destacado que el ministro ha mostrado todo su apoyo y compromiso de seguir colaborando con el sector.

En el espacio institucional del Govern están presentes bodegas de todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de las Islas.

En el caso de la IGP Vino de la Tierra Menorca, participan Bodega Torralba y Torralbenc, mientras que la IGP Vino de la Tierra Eivissa está representada por las bodegas Ojo de Ibiza y Can Rich.

En cuanto a la DOP Binissalem, participan Can Fumat, Vins Nadal, Jaume de Puntiró, Sebastià Pastor, Bodega José L. Ferrer y Finca Biniagual. La DOP Pla i Llevant está presente con las bodegas Es Fangar, Butxet, Bodegas Bordoy, Miquel Gelabert y Miquel Oliver.

La representación más numerosa corresponde a la IGP Vino de la Tierra Mallorca, con la participación de Vinyes Mortitx, Conde de Suyrot, Vidal Serra, Castell Miquel, Ses Talaioles, Can Vidalet, Oliver Moragues, Son Antem, Binigrau, Bodega La Nave, Sa Cabana, Can Xanet, Macià Batle, Dalt Turó, Santa Catarina, Bodega 65, Son Prim, Son Juliana, Son Tortova, Son Vich, Petit Celler 7103, Can Axartell y Blanca Terra.

Además, dentro del conjunto de la participación balear en la Barcelona Wine Week, están presentes Mesquida Mora y Can Majoral, en la zona de artesanos, así como Vinyes de Formentor y Ànima Negra, ubicados en la zona genérica del salón, todos ellos con estands propios.

EL VINO DE CALIDAD AUMENTA

La Conselleria ha puesto en valor que la producción de vino con marca de calidad de Baleares alcanzó en 2025 los 55.126 hectolitros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto a 2024.

En detalle, y en relación con las denominaciones, la producción de vino con denominación de origen ha disminuido un 4,2%, mientras que los vinos de la tierra han incrementado su producción un 7%, con aumentos destacados en Menorca (+27,3%), Formentera (+40,6%) e Ibiza (+13,6%).

Según Agricultura, este incremento se explica, en parte, por la entrada en producción de nuevos viñedos y por la recuperación de parcelas que el año anterior no se pudieron vendimiar.

En cuanto a los tipos de vino, la producción de vinos blancos ha aumentado un 1,8%, hasta los 21.851 hectolitros, mientras que los vinos rosados han experimentado un incremento notable del 25,3%, con 11.784 hectolitros.

En cambio, la producción de vinos tintos ha disminuido un 4% y se ha situado en 21.491 hectolitros.