Más del 43% de los graduados de Medicina de la UIB se sitúa en el grupo de las mejores notas del MIR de 2026 - EUROPA PRESS

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 43,6% de los graduados de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha entrado en el denominado "grupo fuerte" de las mejores notas del MIR de 2026, lo que supone que están dentro del 25% de los primeros clasificados entre el total de los participantes.

Así lo ha explicado este jueves en una atención a los medios el decano de la Facultad de Medicina de la UIB, Antoni Bennàsar, quien ha detallado que la prueba MIR de este año ha contado con la participación de 15.092 aspirantes para obtener una de las 9.276 plazas de médico interno residente.