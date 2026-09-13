Más de 5.000 personas procedentes de 45 municipios de la Part Forana llegan a Lluc tras una caminata nocturna - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 personas procedentes de 45 municipios de la Part Forana de Mallorca han llegado la mañana de este domingo al santuario de Lluc después de una caminata nocturna.

La 45 edición de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana ha transcurrido durante toda la madrugada sin incidencias y en un ambiente de hermandad, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Es el segundo año que la institución insular organiza esta actividad, tomando el relevo a los Blauets de Lluc, que adujeron que no podían continuar asumiendo la tarea por falta de recursos.

Esta edición ha reunido a más de 5.000 personas procedentes de 45 municipios de Mallorca que han vivido la caminata "desde la fe, la tradición, el espíritu de superación o como una oportunidad para compartir esta experiencia con otras personas".

Una vez llegados al santuario, los participantes han sido recibidos con chocolate caliente. Los actos han continuado con un encuentro de 'gegants' y con la celebración del acto institucional y religioso de acogida.

La bienvenida de la Asociación de los Antiguos Blauets ha dado paso a la ofrenda de los diferentes pueblos, con ramos y productos de la tierra, y una eucaristía presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, acompañada por la Coral de los Antiguos Blauets.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha iniciado la marcha desde Inca, ha considerado que la Pujada a Lluc es "una de las expresiones más significativas de la identidad y la tradición" de la isla". "Generación tras generación, mantiene vivo el sentimiento de pertenencia a Mallorca", ha subrayado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha participado en los actos que han tenido lugar en el santuario, ha celebrado la continuación de "un encuentro de hermandad".

"El camino es como la vida misma, a veces caminas solo pero siempre es mejor hacerlo acompañado. Y también es un buen ejemplo de lo que somos los mallorquines, un pueblo constante, perseverante y que no se rinde por muy altas que sean las cuestas o por muy cansados que estemos, porque sabemos que la recompensa es más grande y que las cosas que valen la pena cuestan esfuerzo", ha sentenciado.