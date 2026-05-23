Más de 572 personas aspiran a obtener una de las 98 plazas de policía local de Baleares - CAIB

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 572 aspirantes se han presentado este sábado a la primera prueba del proceso selectivo unificado para cubrir plazas de policía local en 14 municipios de Baleares.

Los exámenes, organizados por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), se han celebrado simultáneamente en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Del total de 716 solicitudes presentadas, 690 personas fueron admitidas para participar en el proceso selectivo unificado, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

En Mallorca, donde se han convocado 84 plazas, finalmente se han presentado 493 aspirantes; en Menorca, con nueve plazas convocadas, se han presentado 47 personas, y en Eivissa y Formentera, con cinco plazas, 32 aspirantes han realizado la prueba. En total, 572 personas han participado en esta primera jornada de exámenes.

La convocatoria de este año permitirá cubrir plazas en los municipios de Palma, Manacor, Santanyí, Calvià, Son Servera, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar, Alaró, Búger y Sineu, en Mallorca; Maó y Ciutadella, en Menorca, y Formentera y Sant Antoni de Portmany, en las Pitiusas.

Uno de los datos más destacados de esta edición es el incremento sostenido de la participación femenina. Del total de personas admitidas, 176 son mujeres, lo que representa un 25,5% del total de aspirantes, el porcentaje más alto registrado en los últimos cuatro años dentro del proceso selectivo unificado. En 2023 la participación femenina fue del 24,3%; en 2024, del 24,4%, y en 2025, del 25,3%.

"Detrás de estas 98 plazas hay un paso importante para que muchos municipios puedan reforzar sus plantillas y seguir ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía. Seguimos trabajando para que este proceso sea cada vez más ágil, coordinado y útil para los ayuntamientos", ha dicho el director gerente de la EBAP, Pedro Siquier.

La primera prueba del proceso selectivo, de carácter obligatorio y eliminatorio, ha tenido una duración total de 180 minutos y ha consistido en dos ejercicios tipo test.

El primero, sobre los contenidos del temario general establecido en la convocatoria, y el segundo, sobre conocimientos geográficos, históricos, sociológicos y demográficos de los municipios convocantes, así como de las ordenanzas municipales.