Más de 60 efectivos y 20 máquinas de la UME se incorporan al operativo para sofocar el incendio de la planta de biomasa

IBIZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado al operativo para extinguir el incendio de la estación de biomasa de Sant Rafel, contando para ello con un convoy con más de 60 intervinientes y más de 20 máquinas.

El fin de semana, el Consell de Ibiza planteó al Govern que declarara el nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil de Baleares (Platerbal), lo que iba a permitir incorporar dotaciones de la UME desplazadas a Ibiza.

Este lunes por la tarde, se confirmó que se elevaba al nivel 2 el Platerbal, afirmando además que se iba a solicitar al Gobierno central medios materiales y personales para extinguir el incendio de la planta de biomasa de Sant Rafel.

Además, durante la reunión del Centro de Coordinación también se decidió realizar un análisis y seguimiento de la calidad del aire.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad en funciones, el grueso del grupo ha llegado a Ibiza este miércoles y se unirá al dispositivo que ya está trabajando en la zona, coordinado por la Dirección General de Emergencias e Interior e integrado por agentes de Medio Ambiente y del Ibanat, así como por personal de medición de la calidad del aire del Servicio de Atmósfera del Govern, bomberos o personal del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, entre otros.

El incendio de la estación de tránsito de biomasa es un incendio de restos vegetales, buena parte de ellos triturados, provenientes eminentemente de trabajos de jardinería y silvicultura. Los principales peligros que genera este incendio para la población y el medio ambiente son, por una parte, el humo que afecta principalmente a las viviendas que hay alrededor; a la carretera C-731 Ibiza-Sant Antoni y al polígono industrial de Monte Cristo. También afecta a la generación de elementos incandescentes que, con el viento, podrían provocar un incendio agrícola o forestal.

El Govern ha recordado que no se trata de un incendio agrícola o forestal, sino que sigue el comportamiento de un incendio industrial puesto que no avanza en el territorio y tiene una elevada carga de combustible. El material quema de manera lenta y continua, provoca mucho humo y, si no se controla la combustión en superficie, genera llamas que pueden generar material encendido.

Según ha indicado el Govern, el incendio se declaró el día 11 de junio. Las acciones que se están llevando a cabo son la retirada del material que está en combustión con maquinaria para dejarlo en un terreno anexo de forma que queden montones separados para que se enfríen. Al mismo tiempo que el material se va retirando, se refresca con agua.

También se realiza la retirada del material que no está en combustión con maquinaria para dejarlo en un terreno en montones separados.

RECOMENDACIONES

Ante las columnas de humo que provoca el incendio, Emergencias 112 ha recomendado a los vecinos de la zona seguir con medidas cuando haya humo, como limitar las estancias al aire libre o evitar el ejercicio físico al aire libre.

Las personas con asma, EPOC u otros trastornos pulmonares crónicos tienen que seguir las recomendaciones específicas de su médico.

Si aparecen síntomas de dolencias respiratorias que pudieran estar relacionados con el exceso de exposición al humo, incluyendo la tos persistente, la falta de aliento o la dificultad para respirar, silbidos u opresión en el pecho o dolor, palpitaciones, náuseas, fatiga inusual o mareo, hay que contactar cuanto antes mejor con el centro de salud.

Si llega el humo desde la zona del incendio a las viviendas, se recomienda mantener las puertas y ventanas cerradas y sellar las juntas y las grietas.

Si se usa el aire acondicionado, hay que seleccionar el modo de recirculación interior tanto en el hogar como en el coche o utilizar ventiladores. Tampoco hay que usar sistemas de ventilación que succionen aire exterior y lo introduzcan en la casa o en el coche.