Más de 60 emprendedores y autónomos participan en un 'speed networking' de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALM

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha acogido este jueves un 'speed networking' --una sesión de encuentros breves entre profesionales-- al que han asistido más de 60 personas emprendedoras y autónomas.

Esta iniciativa pretende mejorar la red de contactos, aumentar la visibilidad y generar negocio entre empresas, según ha indicado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma.

Se trata de una actividad organizada por PalmaActiva y por la Oficina del Trabajo Autónomo en colaboración, por primera vez, con Asima Jóvenes.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer; el director general de Autónomos, Juan Antonio Tormo, y el presidente de Asima Jóvenes, Patricio Pujol, han presentado la jornada.

El encuentro empresarial ha comenzado con una charla de la emprendedora Paloma Aleñar, reciente ganadora del concurso Connect Up. Aleñar ha explicado que para ella la motivación y un buen equipo son la base de cualquier proyecto con futuro. También ha afirmado que el trabajo constante y la resiliencia marcan la diferencia.

"Para conseguir viabilidad, tan importante como el plan de negocio es saber contarlo, es decir, comunicar bien abre puertas y genera oportunidades", ha afirmado.

'SPEED NETWORKING' DE PALMAACTIVA

El objetivo de esta iniciativa es establecer nuevos contactos y posibilitar que surjan colaboraciones entre las personas participantes a la jornada, así como ampliar la red de relaciones de las empresas y autónomos asistentes.

Se dirige a cualquier empresa o autónomo de cualquier sector de actividad, que desee ampliar la red contactos y conocer nuevos emprendedores o empresarios con los que poder establecer colaboraciones o realizar negocios.

La jornada tiene una duración de dos horas, diferenciada en tres bloques. La primera parte consiste en una breve ponencia impartida por un profesional de reconocido prestigio, relacionado con el mundo de la empresa y del emprendimiento.

La segunda parte consiste en encuentros de 'speed networking' con los que se establecen sinergias entre las personas participantes. Por último, se cuenta con 30 minutos más de café para establecer más contactos o profundizar en las relaciones establecidas.