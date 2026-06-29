Más de 60 personas guardan un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Palma por las víctimas de Venezuela

Minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela en el Ayuntamiento de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 personas, entre representantes institucionales, partidos políticos, cuerpos de seguridad y asociaciones de venezolanos, han participado este lunes en un minuto de silencio en la plaza de Cort, en Palma, en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.

El Ayuntamiento de Palma se ha adherido a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para homenajear a las víctimas de los seísmos del pasado miércoles en Caracas y La Guaira.

Al acto han asistido, entre otros, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, acompañado de otros miembros de su equipo de gobierno, así como el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, o el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela.

Tras el acto, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Extranjeros en Baleares, Isabel Oviedo, ha explicado que el colectivo se ha concentrado en el Casal de la Inmigración para rendir homenaje a las víctimas y visibilizar la situación del país. Según ha señalado, el objetivo es canalizar posibles ayudas, ya que "toda ayuda es poca en relación con lo que está pasando en nuestro hermano país, Venezuela".

Por su parte, el presidente de Venbalears, Edisson Morillo, ha agradecido "en nombre de todos los venezolanos, tanto los que están fuera, como los que están dentro del país" las muestras de solidaridad internacional tras el terremoto. Ha destacado que "casi 20 países", entre ellos España, así como diversos artistas, han realizado donaciones y mostrado su apoyo a la población afectada.

Asimismo, ha explicado que, aunque la emergencia continúa con personas atrapadas bajo los escombros, la situación evoluciona hacia una fase de reconstrucción, con "más de 180 edificios derribados" y "casi 600 inhabitables", lo que deja a una parte importante de la población en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, ha subrayado que "viene un después" en el que será necesaria la ayuda internacional y ha reiterado su agradecimiento ante las muestras de solidaridad.