Más de 750 personas asisten este verano a los conciertos en los espacios arqueológicos de Mallorca

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Mallorca ha cerrado este domingo el ciclo de conciertos patrimoniales del verano, enmarcado dentro del programa 'Cultura en vena', a los que han asistido más de 750 personas.
La última actuación se hizo ante más de un centenar de personas que acudieron este domingo al evento celebrado en el yacimiento de Son Fornés, en Montuïri, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.
Este ciclo ha combinado música en vivo con espacios arqueológicos e históricos de gran valor de Mallorca, con el objetivo de darlos a conocer y ponerlos en valor, a través de una experiencia cultural única. Los conciertos han sido gratuitos y han contado con propuestas musicales adaptadas a cada entorno patrimonial.
A lo largo de agosto y principios de septiembre, los conciertos patrimoniales han llenado de música espacios emblemáticos como el Túmulo de Son Ferrer (Calvià), Son Real (Santa Margalida), s'Illot (Sant Llorenç), los Closos de Can Gaià (Felanitx) y, finalmente, Son Fornés (Montuïri)
"Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca pretende dar difusión y poner en valor el patrimonio cultural de la isla, al acercarlo a la ciudadanía de una manera diferente y vivencial", han explicado.
La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que este ciclo ha sido una "oportunidad" para redescubrir espacios patrimoniales únicos de Mallorca, al "hacerles vivir a través de la música y abrirlos a la gente de una manera especial". "El Consell trabajará para que el patrimonio no solo se conserve, sino que también sea una experiencia y se disfrute", ha puntualizado.