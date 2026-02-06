Más de 80 jóvenes acuden a una reunión informativa antes de viajar a Andorra con el programa 'Joves a la neu 2026'

Reunión informativa del Consell de Mallorca con los jóvenes del programa 'Joves a la neu 2026'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 jóvenes han asistido a la jornada organizada por el Consell de Mallorca para informar de los detalles de su viaje a Andorra con el programa 'Joves a la neu 2026'.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha participado en este encuentro en el que se les ha explicado el itinerario del viaje, el funcionamiento de la estancia y se les han resuelto las dudas prácticas antes de la salida.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha explicado que el consejero ha aprovechado esta reunión directa con los jóvenes para presentar una parte de la programación que la Dirección Insular de Juventud desarrollará a lo largo de 2026.

En concreto, se han expuesto aquellas actividades dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años, que es el perfil de los participantes de 'Joves a la neu'.

Durante la sesión, los jóvenes han podido conocer de primera mano programas como 'Guirigall Prix', 'Multiaventura', la Ruta juvenil por el camí de Cavalls, 'Endinsa't en les teves emocions' y la Ruta jacobea para jóvenes, junto con iniciativas deportivas como el torneo juvenil de pádel impulsado por el Consell.

Asimismo, el conseller ha explicado que durante este año se llevará a cabo la elaboración del Plan Insular de Juventud, que se desarrollará a partir de un proceso participativo con los jóvenes de la isla.

La reunión ha incluido también un turno abierto de palabra, en el que los jóvenes han podido hacer preguntas, aportaciones y sugerencias en relación con las actividades juveniles que impulsa el Consell.

Fuster ha destacado que estos encuentros permiten, no solo informar a los jóvenes antes del viaje, sino también "crear un espacio de comunicación directa, donde puedan opinar y conocer todas las oportunidades que el Consell pone a su alcance".

En este sentido, ha remarcado que "todos estos programas se han puesto en marcha durante estos dos años de legislatura". Así, ha aseverado que cuando llegó el actual equipo de gobierno llegó, el área de Juventud "se basaba principalmente en una línea de subvenciones" y ahora ha reivindicado se pueda hablar de una programación "propia, estable y diversa, pensada directamente para los jóvenes de Mallorca".

El Consell de Mallorca ha destacado que este año las políticas de juventud cuentan una dotación económica "récord" de 1.125.000 euros, para "reforzar el compromiso de la institución insular con la población joven de la isla a través del apoyo directo a ayuntamientos, entidades, federaciones y asociaciones juveniles".