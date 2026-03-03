Más del 80% de los residentes de la antigua prisión de Palma ya han sido notificados del desalojo

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ya ha notificado el desalojo a 170 de las 206 personas censadas como residentes de la antigua prisión de la ciudad, es decir, al 82,5%.

Una vez finalizado el plazo de notificaciones y alegaciones, se dictará la orden definitiva de desalojo. En el caso de que no se produzca de forma voluntaria, se solicitará una autorización judicial.

En medio de este proceso, el Ayuntamiento sigue buscando alternativas habitacionales para las personas que residen en la antigua prisión de Palma y ha vuelto a hacer un llamamiento a las entidades sociales para que pongan a disposición "soluciones urgentes y provisionales".

Lo ha hecho, según ha informado Cort en un comunicado, en una carta enviada por el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, a EAPN. La situación, subraya el regidor, "requiere de una respuesta inmediata y coordinada".

En la misiva, el Consistorio les reclama que ofrezcan plazas de acogida temporal, en caso de disponer de ellas; activen recursos residenciales de emergencia; valoren derivaciones prioritarias en programas gestionados por dichas entidades; y propongan cualquier solución habitacional provisional que pueda ponerse en marcha de forma inmediata, así como que lo comuniquen con la mayor brevedad posible.

De forma paralela, el área municipal de servicios sociales está en contacto con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Conselleria de Asuntos Sociales y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para explorar todas las soluciones posibles.

El Ayuntamiento se solicitó la semana pasada la colaboración de la Cruz Roja y el Obispado de Mallorca y, ha lamentado en el comunicado, todavía no ha obtenido ninguna solución habitacional por su parte.

"Estamos en contacto con algunas organizaciones del tercer sector, pero hasta la fecha ninguna entidad ha puesto ni una sola solución habitacional a disposición. Seguimos buscando alguna entidad o particular que pueda colaborar", ha aseverado Bonet.

Además, Cort ha instado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno en Baleares a habilitar las medidas que estén a su alcance, teniendo en cuenta que aproximadamente el 65% de las personas que residen actualmente en el interior del inmueble se encuentran en situación administrativa irregular.

El Consistorio también ha habilitado una dirección de correo electrónico (allotjamentbenestar@palma.es) para que todas aquellas entidades sociales y particulares que cuenten con recursos disponibles puedan colaborar.

INCIDENTES EN LA PRISIÓN

El proceso de recuperación posesoria del inmueble, donde el Consell de Mallorca prevé construir una rotonda, ha coincidido con nuevos incidentes ocurridos en los últimos días.

Entre ellas, siempre según la información facilitada por Cort, el intento de acceso de varias personas que habían llegado a Mallorca en patera y que portaban la ubicación de la antigua prisión guardada en un dispositivo GPS.

La Guardia Civil y la Policía Local también han detenido a tres personas residentes en la antigua prisión, una de ellas registrada en el último censo. El cuerpo municipal, además, ha intervenido en una pelea entre dos ocupantes del recinto que se ha saldado con un herido y un detenido.

Los bomberos también han actuado en un incendio que, siempre de acuerdo con el Ayuntamiento, fue intencionado y se desató cuando prendieron dos colchones y basura en la primera planta del inmueble.

Este pasado lunes se produjo un nuevo intento frustrado de acceso al recinto, detectándose la realización de un butrón para forzar la entrada.

Con el objetivo de mantener la seguridad en el interior del recinto, los bomberos han apuntalado tres zonas del inmueble y han instalado un área de protección ante el riesgo de caída de cascotes de un falso techo.

Igualmente, se han tapiado pasos intermedios entre la cárcel y la zona de viviendas de los funcionarios para evitar entradas y salidas sin pasar por el control de acceso.

Este miércoles el Ayuntamiento tiene previsto instalar dos contenedores de gran capacidad en las inmediaciones de la antigua prisión para retirar la basura.

"El objetivo es facilitar que las personas que residen en el recinto puedan colaborar en la limpieza de las zonas comunes, especialmente aquellas por las que deben acceder los servicios de emergencia en caso de incendio", ha apuntado Bonet.