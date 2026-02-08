Más de 8.000 escolares participaron en las actividades educativas promovidas por la Xarxa Forestal en el curso 2024-2025

Escolares participan en una actividad de reforestación de la Xarxa Forestal. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

Más de 8.000 estudiantes de Baleares han participado en alguna de las cerca de 300 actividades educativas, divulgativas y de concienciación de la Xarxa Forestal a lo largo del curso 2024-2025.

De este modo, el curso pasado finalizó con un balance "muy positivo" y este programa del Servicio Forestal del Govern se consolida como una herramienta "clave de sensibilización ambiental y educación forestal en el archipiélago", según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha manifestado que estas cifras confirman el "impacto creciente" del programa, especialmente entre la población escolar, que tiene el objetivo de "acercar los valores del bosque a la ciudadanía y reforzar la cultura de la prevención de incendios forestales".

Durante el curso anterior ha destacado, especialmente, el incremento del número de participantes, en un contexto marcado por la necesidad de concienciar a la sociedad de que los fenómenos climáticos extremos "ya forman parte de la nueva realidad anual".

Por islas, Mallorca ha concentrado la mayor parte de las acciones del programa, con 225 actividades y casi 6.300 participantes. Entre las iniciativas desarrolladas destacan 50 charlas educativas, que llegaron a más de 1.500 alumnos, y 37 talleres didácticos, con más de 900 participantes.

Además, se han organizado 39 visitas forestales, con 1.065 participantes y 42 actividades más en el Centro Forestal de Baleares (Cefor), situado en la finca pública de Menut (Escorca), que reunieron a casi 1.050 asistentes. El programa también ha impulsado 39 reforestaciones y acciones de jardines forestales, con 962 participantes, así como 18 jornadas y eventos especiales, que movilizaron a 810 personas.

Las sesiones más solicitadas han sido el cuento 'Ni 1 foc al bosc' y también las dedicadas al polen, a las tormentas y al cambio climático. En cuanto a los talleres, han tenido una acogida especialmente positiva los dedicados a las semillas, a las hojas y al estudio de los troncos, actividades plenamente consolidadas después de muchos cursos de funcionamiento.

Cabe destacar que el curso 2024-2025 ha sido especialmente relevante, ya que por primera vez Xarxa Forestal contó con refuerzos específicos para consolidar su presencia tanto en Menorca como en Ibiza.

En este sentido, en Menorca se realizaron 41 actividades, con 721 participantes, con un incremento tanto en el número de acciones como de asistentes. La Semana Forestal en Menorca, organizada a través de la plataforma Deporte y Salud Joven del Consell de Menorca, continúa aumentando la demanda y diversificando el perfil del público. Durante esta semana, se llevaron a cabo talleres, charlas y visitas a los medios de extinción, con un interés creciente por parte de los centros educativos.

Por otra parte, en Ibiza, Xarxa Forestal reforzó su actividad con la incorporación de dos profesionales, uno centrado en los centros escolares y otro en la sensibilización sobre incendios forestales en zonas próximas a entornos urbanos. La isla acogió un total de 41 actividades, con 1.032 participantes, muchas de ellas concentradas durante la Semana Forestal.

El curso también estuvo marcado por una "intensa actividad" fuera de la programación ordinaria. Xarxa Forestal participó en 18 acciones especiales, como ferias, jornadas formativas, conferencias y encuentros institucionales, y se llegó a unos 810 participantes.

Algunas de las iniciativas destacadas fueron la celebración del Día Internacional de los Bosques, que incluyó una conferencia del físico Miquel Salamanca; la participación en la feria 'Ciencia para todos' en la UIB y diversas jornadas innovadoras dedicadas a los jardines cortafuegos.

"Con este conjunto de acciones, Xarxa Forestal del Govern consolida su papel como un proceso integral de sensibilización y educación ambiental, imprescindible para construir una ciudadanía informada, comprometida y preparada para afrontar los retos del cambio climático y la prevención de incendios forestales", han destacado.