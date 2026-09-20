Más de 8.300 personas se han beneficiado de la tarjeta de alimentos que ha distribuido el Govern a través de Cruz Roja

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PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Bienestar Social ha repartido las conocidas como tarjetas de alimentos para 8.376 personas en situación de vulnerabilidad a través de Cruz Roja Española, a quien le fue adjudicada la gestión del Programa FSE+ de Asistencia Material Básica durante el período 2025-2028 por un total de 12,7 millones de euros.

Estos beneficiarios se corresponden con 2.503 núcleos familiares. Por islas, la tarjeta tiene como destinatarias finales a 7.228 personas en situación de vulnerabilidad de Mallorca, 892 de Menorca y 256 de Eivissa. Lo que equivale a 2.227 familias de Mallorca, 191 de Menorca y 85 de Eivissa, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

El programa, financiado con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), tiene como objetivo proporcionar alimentos y productos básicos a personas y familias en situación de vulnerabilidad en todas las Islas. Una de las condiciones que deben cumplir los destinatarios es que sean familias con menores a cargo.

Los usuarios podrán adquirir con su tarjeta productos de alimentación, productos de higiene y otros englobados en la llamada asistencia material básica.

En Baleares, se pueden utilizar en los supermercados de las cadenas Alcampo, Carrefour y Eroski, que son las que cumplían sus condiciones. Los propios usuarios eligen en cuál de las cadenas quieren utilizar su tarjeta.

Además de las tarjetas, Cruz Roja lleva a cabo las medidas de acompañamientos con los usuarios. Se trata de una entrevista, cuando se les entrega y de otra, pasados unos meses, para su seguimiento.

De esta forma, se establece un itinerario personalizado, un seguimiento orientado a inclusión social, se informa a los usuarios de los recursos con los que cuentan, se les deriva a ellos en caso de que sea oportuno, reciben apoyo psicológico y emocional, formación, inserción sociolaboral, entre otros.

CERCA DE 6 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A GARANTÍA ALIMENTARIA

Desde diciembre de 2023, han indicado, la Conselleria ha destinado cerca de seis millones de euros a convocatorias para entidades que llevan a cabo proyectos de alimentos, con el fin de que lleguen a aquellas personas que no pueden acogerse al programa de tarjetas de alimentos porque no tienen menores a su cargo.

Se trata de ayudas para entidades que llevan a cabo distribución, reparto de alimentos y comedores sociales, financiado con 2,29 millones de euros, (1,15 de ellos con cargo al 0,7 por ciento del IRPF y 1,13 millones con fondos propios del Govern). Estas ayudas, destinadas a las entidades durante 2024 y 2025, se suman a los 1,6 millones aprobados en diciembre de 2023 para ejecutar también hasta 2025.

A esto se suman las ayudas a programas de garantía alimentaria que el Govern ha publicado este año y que consisten en 500.000 euro para paliar los efectos del conflicto en Oriente Próximo en las personas más vulnerables y de 1,34 millones, procedentes de la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF.